“E’ fortissimo”: annunciato l’erede di Dumfries all’Inter

L’esterno olandese potrebbe infatti essere sacrificato la prossima estate per una cifra importante

A fronte della necessità da parte dell’Inter di sistemare i conti tramite le entrate sul mercato, tra le possibili cessioni del prossimo mercato potrebbe essere Denzel Dumfries il vero grande protagonista in uscita tra i nerazzurri. L’esterno olandese è da tempo nei radar della Premier League e potrebbe garantire un incasso considerevole.

L’Inter, oltre ad aver già aperto al suo addio, starebbe anche sondando il terreno per possibili eredi sulla corsia di destra. Tra questi, come ammesso in diretta da Mario Cenolli in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play.it, si registra un forte interesse nei confronti di Buchanan: “Piace ad Inter, Liverpool, Arsenal e tante altre squadre. E’ un giocatore fortissimo, non lo vedo in una squadra italiana ma più in Inghilterra. Sarà pesante stasera l’assenza di Calhanoglu, è l’unico che salta l’uomo nell’uno contro uno. Spero possa sbloccarsi Lukaku, solo un giocatore come lui stasera può fare la differenza. Futuro di Inzaghi? Se vai fuori dalla Champions contro il Benfica è difficile immaginare che possa restare lì anche la prossima stagione”.

Non solo Buchanan: il punto sulle cessioni dell’Inter

Una cessione più problematica rispetto a quella di Dumfries, come spiegato dal noto agente Fifa, potrebbe essere quella di Joaquin Correa.

Secondo Cenolli, però, il centravanti argentino in un altro contesto potrebbe lasciarsi alle spalle il complicato biennio vissuto a Milano e dimostrare realmente le sue vere qualità: “Correa potrebbe essere uno dei calciatori che magari va via e fa una stagione spaventosa. E’ un attaccante che deve giocare sempre ed all’Inter non può avere tutto lo spazio di cui ha bisogno. E’ un giocatore come Sanchez, può far bene solo se ha la giusta continuità. Tendenzialmente questi calciatori vanno in difficoltà quando trovano poco spazio dopo una annata da titolare, un po’ come Simeone a Napoli che ha perso un po’ di lucidità. Ora è un problema per l’Inter cedere Correa”.