DIRETTA Champions, Real Madrid-Chelsea | Segui la cronaca LIVE

Non solo il derby italiano Milan-Napoli: per l’andata dei quarti di Champions, big match tra il Real Madrid e il Chelsea

In questo mercoledì d’andata dei quarti di finale di Champions League, non si gioca soltanto il derby italiano tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Altro match che si preannuncia spettacolare è quello che vede di fronte il Real Madrid e il Chelsea.

I padroni di casa, guidati in panchina da Carlo Ancelotti, dopo aver battuto con un perentorio 4-0 a domicilio gli storici rivali del Barcellona di Xavi nella semifinale della Coppa del Re, sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Villarreal, 3-2 il risultato finale, nell’ultima giornata della Liga. Nel turno precedente della Champions, i castigliani hanno eliminato il Liverpool di Jurgen Klopp. Di contro, i ‘Blues’ arrivano all’appuntamento in una situazione decisamente complicata. Frank Lampard, terzo allenatore stagionale dopo Thomas Tuchel e Graham Potter, ha esordito con una sconfitta sul campo dei Wolverhampton e la classifica piange, visti i soli 39 punti conquistati in 30 partite disputate. Negli ottavi di finale, i londinesi hanno battuto il Borussia Dortmund. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Santiago Bernabeu’.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-CHELSEA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Badiashile, Koulibaly, Cucurella; James, Enzo Fernandez, Kovacic, Chilwell; Joao Felix, Mount, Havertz. All. Lampard

ARBITRO: François Letexier (Francia)

Real Madrid-Chelsea, dove vederla in TV

Come detto, non solo derby italiano di Champions League tra il Milan e il Napoli. Altra grande sfida è quella che si giocherà alle ore 21 a Madrid tra il Real di Ancelotti e il Chelsea di Lampard. Chi vorrà assistere a questa partita, che si preannuncia di altissimo livello, dovrà sintonizzarsi sull’emittente satellitare Sky Sport. Inoltre, sarà disponibile in streaming attraverso le app Sky Go, Now e Infinity+. Sempre previo abbonamento a tutte queste realtà.