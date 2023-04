Cannavaro non ha dubbi: “Condizionato dall’arbitro”

Non mancano le polemiche dopo Milan-Napoli, in particolar modo per l’arbitraggio di Istvan Kovacs e per l’espulsione di Anguissa

La gestione dei cartellini da parte dall’arbitro Kovacs fa infuriare i tifosi del Napoli e non solo. A fine partita anche Fabio Cannavaro sottolinea gli errori dell’arbitro originario della Romania.

Tra gli opinionisti di Amazon Prime a bordo campo, l’ex campione del Mondo Fabio Cannavaro ha commentato la partita vinta dal Milan per 1-0 sul Napoli nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. Una sconfitta, quella degli azzurri, legata secondo Cannavaro anche all’assenza di Osimhen: “Al Napoli è mancato il riferimento davanti. Sviluppavano tanto gioco, ma poi si tornava indietro perché mancava la possibilità di appoggiare”.

Dunque, Cannavaro ha detto la sua anche sull’arbitraggio: “Il Napoli doveva fare meglio nel secondo tempo, ma si è fatto condizionare dall’arbitro. Prima non ha ammonito, poi lo ha fatto troppo e il Napoli ora esce da questa partita con due assenze pesantissime“.

Milan – Napoli, Cannavaro punta il dito contro l’arbitro

Il finale di partita è stato particolarmente acceso, con scintille tra Rrahmani e Saelemaekers e con l’ammonizione comminata anche al capitano rossonero Davide Calabria dopo il triplice fischio.

Ammonizioni pesanti soprattutto per il Napoli, che per il match di ritorno dovrà fare a meno di Kim e Anguissa: il primo era diffidato ed è stato ammonito nuovamente, il secondo è stato espulso per somma di cartellini gialli.