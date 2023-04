Blitz del Bayern: il bomber dice subito addio alla Serie A

Possibile addio definitivo alla Serie A: irrompe il Bayern Monaco per la firma del bomber nel calciomercato estivo

È il giorno dei primi quarti di finale di Champions League. Questa sera andranno in scena le gare di andata Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco.

C’è attesa anche per il debutto in Champions di Thomas Tuchel sulla panchina dei bavaresi, dopo il ribaltone e la decisione della società di esonerare Nagelsmann. Di fronte ci sarà la squadra di Pep Guardiola, battuta dal tecnico tedesco con il Chelsea nella finale dell’edizione 2020-2021. L’ex Borussia Dortmund si è subito ripreso la vetta della Bundesliga e sul calciomercato iniziano già a circolare i primi nomi e le richieste dell’allenatore. In cima alla lista di Tuchel c’è un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, in prima fila ci sarebbero Osimhen e Kolo Muani. Il bomber del Napoli è definitivamente esploso nella magica stagione della squadra di Spalletti, così come il centravanti dell’Eintracht Francoforte protagonista anche in Qatar con la Nazionale francese. Kolo Muani, inoltre, è già stato accostato anche alle big di Serie A, in primis le due milanesi.

Calciomercato, Serie A più lontana per Kolo Muani: c’è il Bayern Monaco

Si allontana l’ipotesi Serie A per Kolo Muani. Stando al quotidiano spagnolo, infatti, il Bayern sembra intenzionato a fare sul serio per l’attaccante francese dell’Eintracht.

Tuttavia, l’Eintracht spara alto: il club tedesco avrebbe comunicato al Bayern Monaco che 70-80 milioni di euro non basteranno per l’acquisto di Kolo Muani. La dirigenza del Francoforte pretende una cifra superiore ai 100 milioni, sperando anche nell’asta con il Manchester United, altro top club interessato al giocatore. Inter e Milan sono insomma avvisate.