Addio UFFICIALE a fine stagione: il Milan prende nota

Calciomercato Milan, dalla Germania arriva l’assist tanto atteso: addio ufficiale, è arrivato il comunicato del club tedesco

In casa Milan l’atmosfera è elettrica. Dal doppio confronto in Champions League con il Napoli alle possibili mosse sul mercato, si respira aria di novità nel quartier generale rossonero. Con un occhio rivolto al campo e uno al mercato, Maldini sta studiando quelle soluzioni con le quali rinforzare una rosa che ha mostrato qualche difficoltà in termini di continuità.

Soprattutto sulla trequarti – complice il periodo no di De Ketelaere e il rebus rappresentato dal futuro di Brahim Diaz – potrebbero esserci scossoni importanti. Non è un caso che nelle scorse settimane sia stato accostato al Milan il profilo di Daichi Kamada, jolly giapponese in forza all’Eintracht Francoforte che si è messo in luce a suon di giocate importanti. Dopo un tira e molla durato qualche settimana, Kamada ha esternato la sua volontà di non rinnovare il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2023. Una decisione sofferta, ma presa di comune accordo con la società che ha già avuto modo di muoversi sul mercato.

Kamada lascia l’Eintracht Francoforte: comunicato ufficiale

A rendere noto l’addio di Kamada all’Eintracht è stato il club tedesco con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale che ha fugato ogni dubbio: “L’Eintracht Francoforte e Daichi Kamada percorreranno strade diverse al termine della stagione 2022/23″.

A commentare la decisione è stato anche il direttore sportivo del club tedesco, Markus Krösche, che così ha chiosato: “Ci avrebbe fatto piacere vedere Kamada con la maglia dell’Eintracht anche in futuro, ma gli interessi del calciatori non sono andati in questa direzione. Lo ringraziamo per l’impegnò profuso e gli auguriamo il meglio per il suo futuro.”

Ora come ora la destinazione più probabile per Kamada resta sempre la Bundesliga, con il Borussia Dortmund che ha effettuato molto più di qualche semplice sondaggio esplorativo per scandagliare il terreno. Per il nipponico sono arrivati qualche segnale di apprezzamento anche dalla Premier League, che però fino a questo momento non hanno portato alla formulazione di offerte concrete. Staremo a vedere quello che succederà.