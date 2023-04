Paredes contro Allegri, la Juve come l’Inter: “Gestione imbarazzante”

Bufera alla Juventus dopo la lite tra Paredes e Allegri: le reazioni social sullo scontro tra l’argentino e il tecnico bianconero

Scoppia il caso Paredes alla Continassa dopo la lite nel giorno di Pasquetta tra il centrocampista argentino e Massimiliano Allegri.

Il giocatore di proprietà del Paris Saint-Germain ha sbottato contro il tecnico nell’ultimo allenamento, insoddisfatto evidentemente dello scarso utilizzo negli ultimi tempi da parte di Allegri. Paredes anche contro la Lazio è subentrato dalla panchina e da tempo ha perso il posto da titolare, scivolando nelle gerarchie del mister bianconero anche dietro al baby e connazionale Barrenechea. Paredes non ha trattenuto la frustrazione e si è sfogato contro Allegri negli spogliatoi del centro sportivo della ‘Vecchia Signora’ al termine della seduta d’allenamento di lunedì. Tensione altissima evidentemente alla Juventus, con Paredes che al termine della stagione quasi sicuramente non verrà riscattato dal sodalizio piemontese. Non sarebbe neanche il primo scontro tra Allegri e il giocatore: i tifosi sui social si sono scagliati contro l’argentino, invitandolo ad andare via e tornare al PSG. Altri utenti invece hanno puntato il dito sulla gestione di Allegri e della società in merito all’avventura sotto la Mole del centrocampista campione del mondo.

Juventus, lite Allegri-Paredes: le reazioni social dei tifosi

Se al tuo posto adattano una mezz’ala (Locatelli) e gioca anche il tuo connazionale della NextGen 8 anni più piccolo e senza esperienza (Barrenechea), allora c’è poco da discutere con l’allenatore.

Non ricordo una partita decente di Paredes che giustifica le sue lamentele.

Via! — JuventinoOnTheRoad (@LittlePrinceCm8) April 11, 2023

Va beh ma Paredes sa fare altro oltre a questo? Impacchettare velocemente e rispedire in Argentina che Parigi è fin troppo vicino. https://t.co/XjNDx597kS — Fraaan. 💎🤍🖤 (@Fraaa97) April 11, 2023

Non so se è vera la notizia, #paredes ha deluso, va anche detto che comunque non mi sembra quel tipo di giocatore che merita di stare 4 mesi in panchina…. https://t.co/EIjZLkuuKG — Mikel_Ghost (@Mikel897777) April 11, 2023

ma Paredes al posto di Rovella chi lo ha preteso a tutti i costi…⁉️🤔 — marco (@marcovaldo103) April 11, 2023

per carità, Paredes ci ha messo del suo, ma la sua gestione da parte di Allegri è stata imbarazzante https://t.co/Tfc5Osuedx — polleggggg (@polleggggg) April 11, 2023