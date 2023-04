Allegri, litigio furioso e rottura totale: tutti i retroscena dell’accaduto

Nel corso dell’allenamento di Pasquetta è andato in scena un pesante litigio tra Massimiliano Allegri ed uno dei bianconeri: è rottura totale

Si apre una settimana molto delicata per il calcio italiano e anche per la Juventus. Giovedì c’è la gara di andata con lo Sporting CP, un viatico fondamentale per raggiungere uno degli obiettivi stagionali: la vittoria dell’Europa League. Questa settimana, però, si è aperta con una clamorosa lite interna.

Nel corso dell’allenamento mattutino di Pasquetta, con la Continassa aperta ai media per l’occasione, è apparso a tutti di vedere grande nervosismo da parte di Leandro Paredes. In particolare, un intervento troppo ruvido nei confronti di Szczesny ha tradito i moti emotivi che turbavano l’argentino. Al termine dell’allenamento, l’ex Roma è scappato negli spogliatoi seguito a passo spedito anche da Massimiliano Allegri e dentro le segrete stanze della Continassa è esplosa la lite: ecco cosa è successo.

Lite furibonda tra Allegri e Paredes: urla negli spogliatoi e rottura completa

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri e Leandro Paredes si sono scambiati accese opinioni riguardo alla stagione in corso. L’argentino ha sbottato dopo mesi difficili, in cui è stato superato nelle gerarchie anche dal giovane Barrenechea.

Le urla tra i due hanno rimbombato tra le pareti della Continassa, davanti al resto della squadra, che ha provato anche a calmare Paredes. Il risultato di questo confronto non sembra essere stato costruttivo, ma piuttosto distruttivo. L’ex Roma non ha nemmeno pranzato con la squadra, ma ha lasciato subito il training center. Considerato ormai impossibile il riscatto dell’argentino dal Paris Saint-Germain, i prossimi mesi dell’argentino saranno da separato in casa.

La Juventus ha deciso di risparmiare gli oltre 20 milioni complessivi per il riscatto di Paredes e, in estate, di virare su un altro profilo. Un giocatore in linea con le nuove direttive sociali: un calciatore di maggiore prospettiva e più idoneo ad un progetto di sostenibilità. Tra i profili presi in esame, alla Continassa, spicca quello di Davide Frattesi: potrebbe essere proprio il giocatore del Sassuolo a prendere il posto dell’argentino nel centrocampo bianconero.