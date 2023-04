Juventus avvisata, Gavi si prende a parametro zero

Il Chelsea piomba su una delle occasioni di mercato più importanti in Europa, dando una spallata a Milan e Juventus

Nonostante le centinaia di milioni spesi già lo scorso inverno, con risultati a dir poco deludenti vista la posizione in classifica, il Chelsea non è ancora sazio. I Blues sono pronti ad agire nuovamente sul mercato in estate, anche perché bisognera ripensare le strategie con il nuovo manager. Esonerato Potter, sarà Lampard a concludere la stagione, anche se l’esordio è stato nerissimo con la sconfitta in casa del Wolverhampton.

Tra i nomi principali per il prossimo anno c’è sicuramente Julian Nagelsmann, ma anche la suggestione De Zerbi e la pista Luis Enrique. Queste le tre piste principali per i londinesi, che però intanto già lavorano a qualche possibile colpo ad effetto. Ci sono infatti occasioni di mercato che vanno colte a prescindere da chi siede in panchina. Uno di questi è Gavi, talentino del Barcellona al centro di una situazione a tratti grottesca per i problemi finanziari blaugrana. Il classe 2004 era infatti stato registrato come giocatore della prima squadra, con tanto di rinnovo già annunciato fino al 2026 e clausola da 1 miliardo, e cambio di maglia dal 30 al 6. La Liga ha però annullato tutto, dal momento che il Barca aveva superato il limite salariale.

Poi il club catalano aveva vinto il primo round della battaglia legale con la Liga, convincendo il tribunale ad accettare le misure cautelari che hanno temporaneamente sospeso il divieto de La Liga. Il 25 marzo c’è stato quindi un altro colpo di scena e il tribunale commerciale numero 12 di Barcellona ha annunciato che le misure cautelari erano state sospese.

Juve e Milan, il Chelsea si muove per Gavi: c’è stato l’incontro a Madrid

Risultato: Gavi risulta anche come giovane della cantera e non ha più il nuovo contratto, dunque a giugno se la situazione non cambierà potrà andare via a parametro zero. Come riporta ‘AS’, il Chelsea ha già allacciato i contatti incontrando gli agenti del giocatore tre settimane fa a Madrid.

I Blues lo hanno corteggiato, offrendogli un contratto da star, la possibilità di un importante bonus alla firma e ovviamente un ruolo di primo piano nella rosa. Tutte cose che a Gavi hanno fatto molto piacere, le stesse che non ha avuto dal Barcellona e che lo hanno portato a essere molto arrabbiato con la sua società. L’incontro è stato quindi molto positivo e ne seguiranno altri, dove il Chelsea proverà a scendere nel dettaglio e avvicinarsi al suo ingaggio. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere il Barcellona, liberando spazio salariale e potendo così offrire nuovamente il rinnovo a Gavi.

In queste ultime settimane anche Juventus e Milan sono state accostate al classe 2004, sarebbe un profilo ideale e compatibile con le nuove linee societarie. Ma certa concorrenza è quasi impossibile da battere, soprattutto se si muove con così largo anticipo e ha argomenti tanto convincenti. Uno in più potrebbe essere anche l’approdo di Luis Enrique, che ha lanciato Gavi in prima squadra e in nazionale, al Chelsea. Per le italiane è una montagna da scalare.