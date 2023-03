Caos Barcellona, fari puntati su Gavi: può finire anche in Italia

Il gioiellino spagnolo potrebbe seriamente lasciare il Barcellona a parametro zero la prossima estate, non solo top club di Premier League ma anche di Serie A su di lui

Nonostante stia guidando con grande orgoglio la classifica del campionato de La Liga, non è il momento migliore per il Barcellona sul fronte economico e giudiziario. Il club spagnolo, infatti, è attualmente sotto processo da parte delle autorità competenti dell’UEFA per il ‘caso Negreira’. In più, rischia di perdere uno dei suoi calciatori più preziosi in assoluto.

Si tratta del giovanissimo centrocampista Gavi, protagonista questa sera della vittoria con la maglia della Nazionale spagnola ai danni della Norvegia di Solbakken. Il calciatore era stato infatti inserito dal club catalano nella lista della Prima Squadra registrando un contratto fino al 2026 che avrebbe tuttavia sforato il limite salariale a disposizione di Joan Laporta. Questo atto è stato dunque sottoposto ad accertamento e negato dall’Organo di controllo deposto: il suo status è stato prontamente declassato ancora una volta a ‘canterano‘, facendo decadere tutti gli accordi sottoscritti in precedenza. Clausola monstre da un miliardo di euro compresa.

A seguito della decisione di respingere il ricorso presentato dai legali del club, la Liga ha espressamente rimosso il suo nome dalla lista ufficiale dei calciatori blaugrana della Prima Squadra di Xavi. Un segnale importante che adesso costringe il Barcellona a rivedere i propri piani pur di trattenerlo a sé la prossima estate. Qualora nulla dovesse cambiare, Gavi potrà dire addio a parametro zero.

Calciomercato, mezza Europa su Gavi: anche Juve e Milan in contesa

Appare dunque superfluo sottolineare che mezza Europa ha gli occhi puntati su di lui e la sua delicatissima situazione contrattuale.

In prima fila ci sono soprattutto le ricchissime realtà di Premier League come Manchester City, United, Liverpool e Newcastle. Tutte coloro le quali hanno modalità e denaro sufficienti per promettere al centrocampista un contratto stellare in funzione della partecipazione alle competizioni europee. Al contempo, però, anche Juventus e Milan vorrebbero entrare a far parte dell’accesa contesa. Le due rivali di Serie A avevano tentato qualche tipo di contatto sfuggente la scorsa estate, prima che il Barcellona lo blindasse.