Inter, ultime chance per Correa: la situazione sul mercato | CM.IT

Alla vigilia del quarto con il Benfica, resta aperto il caso Correa all’Inter: ad oggi, non ci sono offerte per l’argentino

Joaquin Correa, mister 30 milioni. L’uomo di Simone Inzaghi che avrebbe dovuto regalare all’Inter, dal primo minuto o meglio ancora a gara in corso, quel brio, quell’imprevedibilità, quell’estro tipici dei grandi attaccanti dell’albiceleste.

Tutto quello che non è mai successo da quando la Lazio ha incassato prima i danari del prestito e, poi, quelli del riscatto obbligatorio. Un grande affare per Claudio Lotito: molto meno per le casse e le fortune di Steven Zhang.

Salvo clamorosi (ma possibili) rovesciamenti di scenario in questo finale di stagione, Correa è nella lista di sbarco dell’Inter. Secondo quanto fonti accreditate rivelano a Calciomercato.it, al momento la difficoltà è raccolta nel trovare un potenziale compratore. Detto in parole poverissime: Correa non ha mercato.

Correa-Inter, possibile prestito come soluzione ponte

Sempre fonti interne alle strade del mercato, tracciano a Calciomercato.it un iter molto preciso: ad oggi, l’unica chance è un’operazione in prestito per l’Inter. Anche perché c’è da risparmiare qualcosa come 6-7 milioni lordi dell’ingaggio da 3.5 milioni netti dell’argentino.

Qualcosa all’estero potrebbe anche esser quadrata. In particolare, con qualche operazione in entrata si potrebbe aggiungere il prestito di Correa per ottenere anche uno sconto sulla trattativa. Al momento, difficile definire il quadro della possibile operazione, ma sempre radio mercato detta gli indici di diversi ingressi in attacco per i nerazzurri e relative chance di cessione ‘on loan’ per l’argentino.

Si conferma, quindi, il trend descritto anche nelle settimane. Tra l’altro, la strada che si è divisa con la nazionale ha acuito le difficoltà di tenuta caratteriale di un giocatore che potrebbe avere il bisogno di ritrovarsi in un ambiente dove può resettare, magari nella Liga spagnola. Per Correa, tra l’altro, si profila anche come quasi ultima spiaggia: il 13 agosto prossimo compirà 29 anni ed il tempo per tornare ad imporsi diminuisce rapidamente.