Il Milan sfrutta l’occasione: sconto sulla clausola da 80 milioni

Il Milan ha la necessità di rivoluzionare l’attacco per il prossimo anno e guarda in Spagna: clausola da ottanta milioni

La Champions nella testa, il campo che si prende la scena. Per il Milan sono giorni fondamentali per il presente e il futuro.

Il presente racconta della prima delle due sfide europee con il Napoli, il futuro di un piazzamento Champions da blindare per poter progettare il mercato con maggior serenità e un budget più elevato. Serviranno soldi per rifare un attacco che sembra essere il reparto dove intervenire maggiormente. Del resto, al di là di come finirà l’affare Leao, è proprio in avanti che Pioli ha avuto le maggiori difficoltà in questa stagione tra i problemi fisici di Ibrahimovic e Origi. I due potrebbero lasciare Milanello a fine stagione per motivi diversi, così come non si ha certezza sul destino di Messias e Saelemaekers.

Proprio come esterno offensivo gioca un calciatore che da qualche tempo è accostato al Milan e che quest’estate potrebbe essere uno degli obiettivi di mercato di Maldini e Massara. Del resto la sua stagione è stata finora importante: 13 gol e 11 assist in tutte le competizione con la sua firma anche nella recente vittoria contro il Real Madrid.

Calciomercato Milan, Chukwueze nel mirino: clausola monstre

Il nome è quello di Samuel Chukwueze, 23 anni, esterno nigeriano in forza al Villarreal. Il connazionale di Osimhen ha un contratto in scadenza nel 2024 dove è presenta una clausola da ottanta milioni di euro.

Cifra decisamente elevata per chi a gennaio 2024 potrebbe accordarsi già con un altro club per trasferirsi a zero. Ecco perché il suo nome potrebbe rivelarsi un’occasione per il Milan. Del resto Chokwueze ha l’identikit perfetto per far parte del progetto rossonero. Certo il Villarreal dovrebbe concedere un sostanzioso sconto per far sì che l’affare diventi interessante per Maldini ma il dirigente milanista potrebbe far leva proprio sull’imminente scadenza di contratto.

Una situazione che potrebbe attirare diversi club, tanto che il calciatore è stato accostato anche al Napoli di recente. La sfida Champions tra rossoneri e azzurri potrebbe quindi avere un continuo anche sul mercato. Occhi su Chukwueze.