Icardi a MasterChef Argentina: bacio con Wanda Nara, che scoppia in lacrime

Grazie a un permesso del Galatasaray, l’ex capitano dell’Inter ha potuto partecipare al reality culinario condotto da sua moglie

Rispetto alle scorse stagioni, quest’anno Mauro Icardi ha fatto parlare il campo. Con 10 gol e 7 assist, il bomber argentino ha certificato il suo rilancio a ottimi livelli in quel di Istanbul, sponda Galatasaray dove è arrivato in estate in prestito dal Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore, però, l’ex bomber e capitano dell’Inter è tornato protagonista fuori dal rettangolo verde con la partecipazione a ‘MasterChef’ edizione argentina.

Icardi ha fatto parte della giuria come ‘esperto di carne’. Con lui German Martitegui , Damian Betular e Donato De Santis. Il programma culinario è stato trasmesso da ‘Telefe’ e condotto da sua moglie nonché sua agente Wanda Nara.

I due sono tornati insieme, come conferma l’emozionante bacio che ‘Maurito’ le ha dato qualche attimo prima di salutare il pubblico. Wanda non ha saputo frenare l’emozione, d’altrone Icardi – che di recente ha dichiarato di voler restare in Turchia spegnendo i rumors su un suo possibile ritorno in Serie A – ha rifatto breccia nel suo cuore.