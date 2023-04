Fuori dalle Coppe per un anno, ripicca mai vista all’UEFA

Fuori dalle Coppe per una stagione, il club ha già in mente un piano: sgarbo mai visto ai danni della Uefa

Una situazione più che mai spinosa, che potrebbe vedere una svolta inaspettata. Il Barcellona è alle prese con il caso Negreira. Il club rischia grosso e potrebbero arrivare pesanti sanzioni.

La Uefa osserva con attenzione e attende il giudizio del Tas, ma nel frattempo la possibilità che il club possa essere escluso nelle prossime competizioni europee resta alta. E in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League, il Barcellona sarebbe pronto ad attuare un piano di riserva, con il presidente Laporta pronto a portare la squadra in Arabia Saudita per un tour di amichevoli.

Barcellona, sgarbo alla Uefa: Laporta porta il club in Arabia Saudita

Come infatti riferisce ‘Ok Diario’, Laporta starebbe pensando a soluzioni per impedire gravi perdite che causerebbero gravi problemi al club.

“Laporta ha commentato a chi gli è più vicino, che non sa se è ironico o serio, se il Barcellona dovesse essere fuori dalla prossima Champions League, la perdita finanziaria sarà di decine di milioni di euro” sottolinea Eduardo Inda, direttore di ‘Ok Diario’. Laporta starebbe quindi pensando di partecipare ad un tour da parte di club europei in Arabia Saudita in caso di mancata partecipazione Champions: in contemporanea alle gare della massima competizione europea, i catalani volerebbero quindi in terra saudita per giocare gare amichevoli o mini-tornei che garantirebbero importanti introiti al club blaugrana. Una manovra mai vista che sa di vero e proprio sgarbo a Ceferin e a tutta la Uefa. Aggiunge Inda: “Continuo a sostenere che il Barcellona sarà sanzionato. Lo dice la legge. La domanda da farsi è se il giudizio arriverà in tempo per la prossima stagione oppure per l’annata 2024-2025”.