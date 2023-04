Subito fuori dalle Coppe, l’UEFA adesso ha fretta

La UEFA di Ceferin vuole agire in fretta: ecco tutti gli aggiornamenti sulle vicende extra-campo anche sul fronte europeo

Hanno fatto parecchio rumore le ultime dichiarazioni rilasciate da Ceferin. Nella giornata di ieri, infatti, il presidente della UEFA si è espresso sui rispettivi casi di Juventus e Barcellona.

“Barcellona? Mi sono informato e la situazione è estremamente grave. È così grave che, a mio avviso, è una delle più gravi che abbia mai visto nel calcio”. E sulla Juventus: “Non definirei la mia soddisfazione, non avevo bisogno di provare qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi: la storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato in lei. Non ho un rapporto di affetto con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club coinvolti nella Superlega in generale”. In Spagna, invece, tiene sempre banco il noto caso Negreira che coinvolge il Barça.

Caso Barcellona, la UEFA vuole agire in fretta

Secondo quanto riportato da ‘AS’, l’inchiesta del Comitato Etico e Disciplinare UEFA per indagare sulla possibile violazione del Barça nel caso Negreira andrà molto presto a buon fine.

L’obiettivo della UEFA è che, in caso di sanzione, si dia tempo al TAS (Corte Arbitrale dello Sport) di giudicare nel merito della questione senza la necessità di concedere una sospensione cautelare dell’eventuale sanzione. Questa eventualità, infatti, allungherebbe il processo e potrebbe consentire al Barcellona di giocare le competizioni europee nella stagione 2023-24. Per la società blaugrana, dunque, è sempre concreta l’ipotesi di esclusione dalle coppe europee. Vi terremo aggiornati.