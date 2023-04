Decisivo per l’Inter, ma piovono critiche: “Orribile a vedersi”

Il giocatore di Simone Inzaghi divide la critica: c’è chi lo esalta e chi non usa mezze misure per criticarlo

L’Inter di Simone Inzaghi ha rischiato grosso al sedicesimo del primo tempo. Su un cross dalla sinistra di Grimaldo, un intervento non perfetto di Dimarco ha permesso a Rafa Silva di calciare pericolosamente verso la porta nerazzurra.

Ci ha pensato Onana a dire di no al Benfica ma il suo intervento, non proprio perfetto stilisticamente parlando, è finito nel mirino dei tifosi.

Inter, Onana continua a dividere

Ovviamente molti hanno esaltato l’ex Ajax per non aver permesso ai portoghesi di segnare ma c’è chi non si è trattenuto nel criticare la sua parata.

Onana è reduce da una partita non proprio fortunata, in campionato. Contro la Salernitana ha subito un gol – un tiro-cross di Candreva – che ha fatto perdere a l’Inter due punti e che ha portato l’estremo difensore nell’occhio del ciclone. Anche in questo caso, l’ex Ajax ha diviso la critica, tra chi gli ha attribuito poche colpe in occasione della rete dei campani e chi lo ha visto come responsabile.

Onana orribile a vedersi — Doc Kaluliano (@Sanjivinsmok0) April 11, 2023

Onana mi dà proprio 0 sicurezza, ma che so ste parate di petto — gimbolla (@polluraa) April 11, 2023

Onana riesce sempre a rendere difficile una parata facile ahaha — SIAMO SECONDI DA SOLI (@manu__99) April 11, 2023

Onana è tanto efficace quanto stilisticamente inguardabile.

Alla fine l'importante è che non entri.#BenficaInter #ChampionsLeague — ioNON-🎈 | m'importaunaChega (@and_c1) April 11, 2023