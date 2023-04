Dal Milan alla Juventus: è bagarre per il rossonero

Juventus e Psg, con l’aggiunta di club di Premier League sulle tracce del difensore rossonero: i dettagli

Juventus e Milan sono accomunate da una cosa: la rincorsa alla Champions League. Per due delle grandi d’Italia la qualificazione alla prossima edizione della competizione più importante d’Europa è un passaggio fondamentale per programmare il futuro.

Lo è per il Milan che, in caso di fallimento, sarebbe costretto a ribassare il budget a disposizione per il mercato. Una considerazione che vale anche per la Juve che è in attesa anche della definizione delle vicende extra-campo per capire con precisione cosa l’aspetta nella prossima stagione.

Ma c’è anche un’altra cosa che accomuna le due società: la necessità in estate di intervenire nel reparto difensivo con rinforzi di spessore. Da questo punto di vista ritorna in ballo il discorso Champions: gli obiettivi dipenderanno per forza di cosa dall’esito di questa stagione. Così un obiettivo che potrebbe accomunare i due club potrebbe riscaldarsi solo in caso di qualificazione alla massima competizione internazionale.

Calciomercato Juventus, sfida al Milan per un difensore

Dalla Juventus al Psg, passando appunto per il Milan, tutte potrebbero provare ad acquistare Jean-Claire Todibo, centrale del Nizza.

Stando a quanto riporta ‘footmercato.com’, l’ex Barcellona e Schalke sarebbe finito nel mirino del Psg, di alcuni club inglesi e anche di società italiane. Facile pensare appunto a Juve e Milan che devono per forza di cose acquistare un calciatore e puntano ad un profilo che corrisponde alla perfezione a quello di Todibo, la scorsa estate cercato anche dall’Inter senza fortuna. Il 23enne ha da poco rinnovato il contratto con il club rossonero fino al 2027, una firma arrivata lo scorso autunno e che fa schizzare in alto la valutazione del suo cartellino.

Ecco perché il suo nome potrebbe tornare buono per Juve e Milan soltanto in caso di qualificazione Champions, anche se competere con Psg e club inglesi per le nostre società non è affatto semplice. Potrebbe essere proprio questo, insieme alla possibile richiesta economica del Nizza, a complicare le cose per le due italiane.