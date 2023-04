Pericolo Osimhen, incontro con l’entourage: assalto in estate

Napoli, assalto a Victor Osimhen: il nigeriano è nel mirino, c’è già stato un primo incontro con l’entourage

Perno fondamentale del Napoli capolista e prossimo allo scudetto, Victor Osimhen ha saputo smentire la critica e conquistare, ancor più di quanto non lo avesse già fatto, il popolo partenopeo.

Quella in corso è stata l’annata del centravanti nigeriano, capocannoniere del campionato e trascinatore degli azzurri anche in Champions League. Uomo decisivo, inamovibile nello scacchiere di Spalletti. E le prestazioni del centravanti nato a Lagos, come detto, non sono passate inosservate.

Napoli, il Bayern punta Osimhen

Dalla Germania sottolineano infatti come anche il Bayern Monaco, orfano di un centravanti come Lewandowski, abbia messo nel mirino il numero 9 dei partenopei. I bavaresi hanno cambiato modo di giocare e dallo scorso mercato, per l’attacco, è arrivato Sadio Mane, non certo una prima punta. In estate però le cose potrebbero cambiare.

Lo scorso mese, riferisce il giornalista Florian Plettenberg di ‘Sky Deutschland’, ci sarebbe stata infatti una telefonata tra l’entourage di Osimhen e la dirigenza dei bavaresi. Il calciatore piace tanto in quel di Monaco, ma ai vertici del club tedesco spaventa la valutazione fatta dal Napoli. In Germania sanno che il prezzo del cartellino è particolarmente alto. La valutazione fatta dal presidente De Laurentiis supera i 100 milioni di euro. Una cifra troppo alta per le casse dei bavaresi, club da sempre in attivo, ma che raramente ha speso cifre simili per un calciatore. Di certo però Osimhen è un profilo che piace. Non è escluso quindi che in estate la società tedesca possa tentare di fare un tentativo per convincere il Napoli, magari anche attraverso l’inserimento di possibili contropartite tecniche.