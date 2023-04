De Zerbi torna in Serie A, ecco il nuovo club

De Zerbi ha conquistato tutti in Premier League, ma si riaprono le porte della Serie A: ecco dove

Nonostante la sconfitta contro il Tottenham abbia causato un rallentamento e nonostante il suo nome nelle ultime ore sia finite al centro della cronaca calcistica per il suo diverbio con Stellini, Roberto De Zerbi resta uno dei tecnici maggiormente apprezzati sul panorama europeo.

L’allenatore del Brighton, subentrato a Potter a stagione in corso, sta guidando i ‘Seagulls’ a caccia di un insperato posto in Europa. La squadra al momento è settima in classifica, ma con due gare in meno rispetto ad alcune rivali. E data la buonissima stagione alla guida del club inglese, De Zerbi è un nome tornato di moda in ottica Serie A.

Sondaggio CM.IT, De Zerbi la scelta migliore per l’Inter

Diversi top club del nostro campionato potrebbero infatti cambiare guida tecnica a fine stagione e per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri follower, attraverso il sondaggio pubblicato sulla nostra pagina Twitter, su quale panchina vedrebbero meglio il tecnico ex Sassuolo.

Le percentuali sono molto vicine, ma la maggioranza ha scelto l’Inter, con il 32,8%. In casa nerazzurra Simone Inzaghi sta attraversando un momento complicato e molti tifosi vorrebbero cambiare la guida tecnica. Da qui il nome di De Zerbi, che dovrebbe però rivoluzionare la squadra, costruita sul 3-5-2, modulo a lui certamente poco congeniale. Più congeniale invece il modulo del Milan, votato dal 26,2% di utenti. Una percentuale leggermente superiore a quella della Juventus, scelta dal 24,6% dei votanti. Molto più indietro invece c’è la Roma, che ha ricevuto il 16,4% dei voti.