De Zerbi-Stellini, scintille e doppio rosso: cosa è successo

Tra i due tecnici italiani scintille prima e durante la sfida tra Tottenham e Brighton finita 2-1 in favore degli ‘Spurs’. La gara di entrambi è terminata a inizio secondo tempo

De Zerbi e Stellini protagonisti in negativo della sfida di Premier tra Tottenham e Brighton. Si è capito subito che tra i due non era aria. Prima del match, nel classico momento della stretta di mano, il primo si è infatti rivolto a muso duro all’indirizzo dell’ex vice di Antonio Conte ora guida ad interim degli ‘Spurs’.

Forse, ma è solo una supposizione, De Zerbi non ha digerito le dichiarazioni rilasciate da Stellini nella conferenza di vigilia. Quest’ultimo aveva detto che “De Zerbi è stato bravo, ma ha trovato una squadra che stava insieme da anni e che godeva dei benefici del lavoro di Potter“.

Le scintille sono poi proseguite nel corso della partita. Al quarto d’ora del secondo tempo, però, finisce la gara di entrambi.

DE ZERBI AND STELLINI GOING AT IT! 😤 #TOTBHA pic.twitter.com/ln73Jxzdz4

Both Cristian Stellini AND Roberto De Zerbi were sent off with red cards after an altercation on the touchline during the Spurs vs. Brighton match 😳

Not something you see everyday! pic.twitter.com/wq9w9V7s8B

— ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2023