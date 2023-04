Da incubo Inter a nuovo eroe: contatti avviati

Da incubo dell’Inter a possibile nuovo innesto dei nerazzurri: i primi contatti sono già stati avviati

Tra i protagonisti indiscussi della sfida giocata all’Arechi tra Salernitana e Inter c’è sicuramente Guillermo Ochoa.

Il portiere messicano, arrivato a gennaio in Campania e alla sua prima esperienza in Serie A, si sta rivelando un elemento sempre più prezioso per lo scacchiere granata. Ochoa ha letteralmente blindato la porta dei padroni di casa, non solo nella gara pareggiata contro gli uomini di Simone Inzaghi, ma anche in tante altre occasioni.

Calciomercato Inter, contatti per Ochoa

L’estremo difensore ha un contratto sino a fine stagione con i campani, ma nel suo contratto è presente anche un’opzione di rinnovo per le prossime due stagioni.

Le prestazioni di Ochoa non sono però passate inosservate e l’Inter si sarebbe già attivata. Come riferisce ‘PassioneInter’, i nerazzurri sarebbero molto interessati all’estremo difensore messicano. La dirigenza interista, inoltre, avrebbe già avuto dei contatti per il portiere nelle scorse settimane.

In casa interista è da definire infatti la situazione legata ai portieri. Onana, come vi abbiamo raccontato, ha estimatori in Premier League e non solo ed è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Handanovic invece potrebbe lasciare a fine stagione e l’acquisto di un secondo portiere sarebbe dunque necessario. Da qui l’opzione Ochoa, che ha recentemente acquisito passaporto comunitario. La situazione portieri è certamente da valutare, ma il giocatore piace molto e il suo nome è certamente da includere nella lista dei papabili acquisti del mercato estivo 2023 di casa nerazzurra.