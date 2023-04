Anche la Juventus sull’Haaland turco: affare possibile in estate

Scout bianconeri in Turchia per seguire da vicino Efecan Barlik, classe 2000 dell’Istanbul Basaksehir attualmente in prestito all’Usak Spor

Efecan Barlik è uno dei maggiori talenti del calcio turco. Secondo quanto appreso, sul ventenne di Ankara ha messo gli occhi anche la Juventus. Scout bianconeri lo avrebbero seguito dal vivo nel match del 2 aprile scorso contro il Kirklarelispor, in cui l’attaccante in prestito all’Usak Spor (terzo livello Turchia) ha realizzato una doppietta.

Alto 193m, da alcuni addetti ai lavori Barlik è considerato l”Haaland turco’. I due gravi infortuni hanno pesato molto nelle sue ultime due stagioni e sulla sua esplosione ai massimi livelli. Il Basaksehir può decidere di puntarci per il futuro, anche se la scadenza prossima del contratto – giugno 2023 – potrebbe costringere il club di Istanbul a privarsene in estate onde evitare il rischio di perderlo a zero fra un anno. Autore di 6 gol nelle ultime 10 partite, sulle sue tracce pure Galatasaray, Fenerbahce e Olympiacos.