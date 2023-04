Svolta a Barcellona, Xavi ha deciso: “Voglio che rimanga”

La cavalcata trionfale del Barcellona in Liga è entrata nella fase calda. La distanza sul Real Madrid è rassicurante e i catalani sono pronti a sferrare gli ultimi assalti. Intanto Xavi parla anche di mercato

Sono ben 12 i punti di vantaggio accumulati dal Barcellona nei confronti del Real Madrid secondo in classifica in Liga. La squadra di Xavi ha dato lo sprint decisivo alla propria stagione, e si prepara a festeggiare presto un nuovo grande traguardo dopo le vacche magre delle ultime annate.

Dopo il ko di ieri della squadra di Ancelotti contro il Villarreal, il Barça ha un match point importante per mettere la pietra tombale su qualunque ambizione di rimonta dei rivali. Domani sera il Barcellona, vincendo contro il Girona, potrebbe portarsi a +15 con solamente altre 10 giornate da disputare in Liga. Un distacco che sarebbe quasi incolmabile, visto soprattutto il passo spaventoso di Lewandowski e soci. Lo stesso Xavi ne ha parlato oggi nella conferenza stampa di vigilia: “Possiamo andare a +15 sul Real Madrid, non possiamo fallire. Stiamo disputando un campionato straordinario, questo è un passo importante. Noi giochiamo in casa e questo ci motiva”.

Calciomercato Barcellona, Xavi esce allo scoperto: “Voglio che Busquets resti”

La conferenza stampa per Xavi è stata anche una buona occasione per porre l’accento giusto sul futuro di uno dei suoi uomini fidati: Sergio Busquets. Lo spagnolo è in scadenza al termine della stagione ed ha un destino ancora tutto da decidere.

L’allenatore dei catalani ha voluto sottolineare la volontà di averlo ancora al suo fianco: “La mia volontà è quella che rimanga, però posso comprenderlo. Se tutto va bene, potrebbe andar via vincendo un titolo e sarebbe un grande momento. La sua decisione è molto vicina. Io me ne sono andato dopo aver vinto un triplete. Insisterò affinché resti. L’ho detto tante volte, per me ‘Busi’ è importantissimo, non solo nel campo ma anche nello spogliatoio”.

Xavi vorrebbe quindi una permanenza di Sergio Busquets, che anche quest’anno sta dando il suo apporto, come testimoniano gli oltre 2500 minuti giocati.