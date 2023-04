Si salva solo Pioli: deciso l’esonero per Inzaghi

L’allenatore nerazzurro per la sesta partita consecutiva tra tutte le competizioni non è riuscito a ritrovare la vittoria

Prosegue la lunga crisi da risultati dell’Inter. Dopo il pareggio incassato nei minuti finali del match giocato ieri pomeriggio contro la Salernitana, è salito a sei il numero di partite consecutive senza vittorie tra campionato, Coppa Italia e Champions League giocate dalla formazione nerazzurra.

Per quanto riguarda invece la sola Serie A, è il primo punto ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi dopo le tre sconfitte di fila rimediate contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Un periodo negativo che va avanti ormai da diverse settimane e che sembra non finire mai all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Un cambio di marcia sarà però obbligatorio soprattutto in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League di martedì sera contro il Benfica.

Tornando invece alla corsa per entrare nei primi quattro posti in campionato, la buona notizia per l’Inter è arrivata dal match di San Siro che ieri sera ha visto frenare anche il Milan, stoppato sul pareggio da un buon Empoli. La formazione rossonera non è così riuscita ad approfittare dell’ennesimo scivolone stagionale dei cugini, arrestando improvvisamente la crescita che invece aveva mostrato appena una settimana fa nella goleada al Maradona contro il Napoli.

Inzaghi salva Pioli: i tifosi esonerano l’allenatore dell’Inter

Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono stati dunque i due protagonisti nel sondaggio lanciato questa mattina sui social di Calciomercato.it.

I due allenatori di Inter e Milan, in piena lotta per i primi quattro posti in classifica, sono stati giudicati per il lavoro svolto sino a questo momento. Secondo i nostri utenti, in caso di mancato piazzamento in zona Champions League, a pagare con l’esonero dovrebbe essere soprattutto Simone Inzaghi, il più votato su Twitter con il 46,4%. L’esonero per entrambi i tecnici è stata la seconda opzione più cliccata con il 30,4% delle preferenze, mentre il solo addio di Stefano Pioli è stato votato dal 14,3% dei tifosi. Com’era prevedibile, la riconferma dei due allenatori è stata scelta solamente dall’8,9% dei partecipanti al sondaggio.