Salta Benfica-Inter: ginocchio ko e forfait UFFICIALE

Brutta tegola in vista di Benfica-Inter: infortunio al ginocchio e forfait certo per la doppia sfida Champions

L’Inter si avvicina alla sfida contro il Benfica non nel migliore dei modi. I nerazzurri continuano il digiuno di vittorie in campionato e a Salerno, nella gara di venerdì, non sono riusciti andare oltre l’1-1.

Il gol di Candreva nel finale di gara ha dato un colpo importante alle speranze di piazzamento Champions della squadra di Inzaghi che, dopo le gare della 29esima giornata, è quinta in classifica, ad un punto dal Milan, quarto. Per i nerazzurri però l’attenzione ora va tutta alla sfida contro il Benfica. Martedì sera, in Portogallo, si giocherà il primo dei due confronti con la formazione lusitana.

Anche per i portoghesi il momento non è dei migliori dopo la sconfitta nel big match contro il Porto. Il risultato ha visto vincere gli ospiti per 2-1 in rimonta. Una sconfitta che riduce a sette punti il vantaggio della formazione di Roger Schmidt, proprio sul Porto, con sette partite ancora da disputare. Ma a complicare le cose in vista di Benfica-Inter c’è un problema fisico non di poco conto: una distorsione al ginocchio sinistro che terrà il calciatore fuori dai giochi sia all’andata in Portogallo che al ritorno in Italia.

Benfica-Inter, infortunio e forfait: Schmidt perde Bah

Tegola per il Benfica che perde Alexander Bah. Il terzino ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale mediale. Un infortunio che costringerà il calciatore a stare lontano dal terreno di gioco per qualche settimana.

Il ko rimediato contro il Porto si è lasciato andare sabato ad uno sfogo sui social parlando di una “giornata di m…” riferita al venerdì vissuto da lui e dalla squadra. E lo dice lo stesso Bah che, sempre su Instagram, si proietta al futuro: “E’ ora di andare avanti e di concentrarmi sul prossimo compito. Sarò fuori qualche settimana ma sono pronto a sostenere la squadra martedì”. Uno stop che potrebbe pesare sulla doppia sfida con l’Inter: sia martedì che otto giorni dopo, Bah non ci sarà e il Benfica perde uno dei suoi titolari.