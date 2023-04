Cuadrado e non solo: tutti i desideri folli dell’Al Nassr

Non solo Juan Cuadrado: nel mirino dell’Al Nassr diversi nomi di perso per allestire una squadra grandi firme

L’impatto di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr è stato devastante: già undici i gol messi a segno da CR7 in nove partite di campionato giocate finora. E la compagine araba non vuole fermarsi qui.

Primeggiare nel calcio arabo e farsi “rispettare” anche fuori dai confini nazionali. È questo l’obiettivo dell’ambizioso Al-Nassr, compagine che punta a vincere il titolo (attualmente è seconda in classifica, a -1 dal primo posto) per confermarsi come uno dei club più vincenti del calcio arabo.

A gennaio ha fatto rumore l’arrivo di Cristiano Ronaldo, convinto a sposare la causa saudita con un contratto faraonico: CR7 è sbarcato a Riad accettando un contratto da 200 milioni di euro a stagione. L’ex Juventus ha subito dato il suo contributo, segnando undici reti nelle prime nove partite di campionato giocate e ora la dirigenza del club non vuole fermarsi, provando a portare a Riad altri grandi nomi.

Calciomercato Al-Nassr, tentazione Cuadrado e non solo

Potrebbe tornare di grande attualità il nome di Juan Cuadrado, già accostato a gennaio. Il colombiano è in scadenza di contratto con la Juventus e in estate potrebbe prendere seriamente in considerazione la possibilità di raggiungere Cristiano Ronaldo.

Blindato Talisca, che ha rinnovato fino al 2026, il club saudita potrebbe fare un tentativo per Wilfried Zaha, in scadenza con il Crystal Palace. C’è poi l’eterno desiderio Kanté, già cercato in passato, così come il tedesco Toni Kroos. Calciatori, ma non solo: a fine stagione lascerà la panchina Rudi Garcia che potrebbe essere sostituito da José Mourinho che avrebbe ricevuto da 120 milioni di euro per allenare la Nazionale dell’Arabia Saudita o un club, appunto l’Al Nassr.