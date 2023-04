Thiago Motta, a Bologna scoppia il giallo: la rivelazione

Finale di stagione importante in vista a Bologna anche per il futuro per Thiago Motta, ma sul tecnico rossoblù c’è un giallo

Il Bologna, con la guida di Thiago Motta, sta disputando una stagione di ottimo livello. I rossoblù possono credere in un finale da protagonisti e coltivare la speranza di una qualificazione alle prossime coppe europee, come non avviene ormai da troppo tempo. Ma l’allenatore, oltre che sulle voci sul suo futuro (si parla molto dell’interessamento dell’Inter) viene anche coinvolto in un altro giallo.

Ne parla Lewis Ferguson, centrocampista degli emiliani, protagonista di una intervista da parte del ‘Corriere dello Sport’. Alla domanda in merito al fatto se ci sia feeling tra il tecnico e Marko Arnautovic, il giocatore ha risposto “Non lo so”, alimentando i dubbi sulla tensione tra l’allenatore e il bomber austriaco. Sulla cui assenza, Ferguson ha poi aggiunto: “E’ naturale che ci manchi. E’ un grande giocatore, ha avuto problemi fisici. E’ molto dispiaciuto, ma sappiamo che tornerà più forte di prima, abbiamo bisogno di uno come lui e non vediamo l’ora di averlo di nuovo a disposizione”.

Bologna, Ferguson e l’annuncio sul futuro

Ferguson ha poi parlato anche del suo futuro. E’ noto che su di lui ci sia l’interessamento di grandi club nostrani, come Juventus e Milan, tra gli altri, visto il suo ottimo rendimento (4 gol fin qui).

In merito, Ferguson ha dichiarato: “Fa piacere sapere di queste cose, al momento sono solo rumours. Di sicuro, per la mia carriera voglio giocare al livello più alto possibile per più tempo possibile”. Ma per ora, non si parla di una cessione e del grande salto: “A Bologna sto crescendo e migliorando – ha aggiunto – E più resto qui, più divento un giocatore migliore. Naturalmente il mio obiettivo è giocare le coppe e soprattutto la Champions, non faccio eccezione rispetto ad altri giocatori, chi non vorrebbe?”.