Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 8 aprile 2023

Il titolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ è molto eloquente: ‘Inferno Inter’, spiegando che ‘rischiano tutti a partire da Inzaghi’ e poi ‘Fragilità e insicurezze: non si cresce’. Ma a deludere è anche l’altro sponda del naviglio: “Frenata Milan. Scudetto Napoli’. Di spalla l’editoriale ‘Cari procuratori: la Serie A paga più della ricca Premier’. E gli altri match di oggi: ‘Juve c’è la Lazio per risalire ancora. Allegri resta a casa’, ‘Juric e Mourinho, un duello sulle ali chi mette la freccia?’

Su ‘Il Corriere dello Sport’ c’è il titolo dedicato alla capolista: ‘Napoli ride’. Questo grazie agli stop di Milan e Inter: ‘Pioli stecca con l’Empoli (0-0). Inter rimontata a Salerno (1-1)’. Spazio anche per la Fiorentina: ‘Viola, in 35.000 per la decima vittoria’. Grande attesa anche per il big match Lazio-Juve: ‘Collezione Sarri: manca solo Max’. E infine la Roma: ‘Mou in casa Toro per il terzo posto’.

Su ‘Tuttosport’ si apre con ‘Allegri-Juve: le chiavi del futuro’, nel giorno della sfida potenzialmente decisiva con la Lazio. A Torino oggi tornerà il Gallo: ‘Belotti nel ‘suo’ stadio spacca i cuori del Toro’. In taglio basso Milan e Inter: ‘Muro Empoli. Milan frustrato’ e ‘Lukaku-Onana, è psicodramma’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 8 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Si va in Spagna, dove l’argomento principale è Lionel Messi e il suo ritorno. Su ‘Sport’ leggiamo ‘Messi confidencial’ con il Barcellona che intensifica i contatti per il ruo rientro in blaugrana. Ora al Camp Nou si studiano i dettagli dell’offerta da presentare, che dovrà essere limitata a livello economico. ‘Messi y mas fichajes’ titola invece ‘Mundo Deportivo’ che sottolinea come Xavi voglia Messi ma consapevole che bisogna alzare il livello medio totale della squadra, soprattutto la qualità in attacco.