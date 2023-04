PAGELLE E TABELLINO TORINO-ROMA 0-1: Wijnaldum uomo in più, Schuurs avventato

Pagelle e tabellino di Torino-Roma, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A 2022/23

TORINO

Milinkovic-Savic 6: poche parate vere, rischia molto sul rigore non concesso alla Roma.

Gravillon 5,5: qualche errore di troppo per l’ex Inter, soprattutto a livello tecnico. Non dà la sensazione di essere in controllo. Dal 62′ Djidji 6: entra con determinazione, con la partita a ritmi bassissimi.

Schuurs 5: il fallo di mano condiziona totalmente la partita, interviene in maniera scomposta e ingiustificata dopo 6 minuti. Poi si riprende, ma l’errore pesa tantissimo.

Buongiorno 5,5: non perfetto in alcuni frangenti, ma soffre il giusto. Dal 79′ Lazaro: il suo ingresso è molto positivo, si vede che il Torino può far male soprattutto dalla sua parte.

Singo 5,5: nel primo tempo si vede pochissimo, per colpe sue ma non solo. Poi prova qualche sgasata nella ripresa, le cose più pericolose sono le sue.

Ricci 6: ordinato, non commette sbavature particolari ma fa il compitino. Qualche errore evidente, ma non è sicuramente il peggiore. Dal 62′ Vlasic 5,5: si vede poco dal suo ingresso in campo.

Gineitis 5,5: timido, gli capitano sempre partite complicate. Stavolta floppa.

Ricardo Rodriguez 6,5: nel primo tempo tra i migliori, con un gran tiro da fuori. Mette esperienza e qualità. Poi cala. Pericoloso per il Torino sul rigore non dato alla Roma, ma che poteva starci.

Miranchuk 5,5: va a fiammate nel primo tempo, ma fa tanto lavoro anche in copertura. Alla fine l’occasione più importante dei granata è sua, Rui Patricio è bravissimo.

Radonjic 6: gioca una buona partita soprattutto per l’atteggiamento, un giocatore comunque recuperato. Gioca a volte troppo lontano dalla porta, ma si sacrifica e ha qualche buono spunto. Dal 79′ Karamoh sv

Sanabria 5,5: servito pochissimo, anche perché si trova a lottare in mezzo a dei difensori arcigni e precisi. Dal 62′ Pellegri 6: ha voglia, si muove tanto, ha pure una buona occasione. Vivo.

Allenatore: Juric 5,5: il Torino in avanti è pochissima roba, con i tre colossi della Roma non trova neanche mezza contromisura. I trequartisti non incidono più di tanto e soprattutto i cross cadono costantemente nel vuoto, anche sui calci piazzati. Rui Patricio fa una parata vera, poi ordinaria amministrazione. Fa poco per mettere paura ai gialloross.