Milan, sacrificio eccellente. Ma che scambio con Milinkovic

Il Milan vuole confermare Brahim Diaz con una nuova trattativa, ma il pericolo arriva dalla Premier. E intanto c’è la suggestione scambio per Milinkovic

Il Milan floppa, di nuovo, senza dare seguito alla grande prova di Napoli. Un inciampo grave per la corsa Champions League, la squadra di Pioli impatta 0-0 con l’Empoli senza convincere fino in fondo. Soprattutto nelle seconde linee, Origi e Rebic in primis, che hanno deluso rimediando pure qualche fischio all’uscita dal campo.

In tutto questo mercoledì sera c’è il primo round di Champions League proprio contro il Napoli, in cui i rossoneri dovranno dimostrare la loro caratura. A preoccupare però è stata soprattutto la prestazione del Milan senza i titolari, ovvero Giroud, Leao e Brahim Diaz. Tre giocatori, tra l’altro, col situazioni di mercato e contrattuali da risolvere. Il francese rinnoverà, è già deciso, mentre il futuro del portoghese è ancora incerto. Anche se negli ultimi giorni il suo destino si è tinto sempre più di rossonero, anche al netto delle parole di Frederic Massara nel prepartita di ieri. Nella stessa intervista il ds del Milan ha chiarito la situazione anche su Brahim Diaz: “Parleremo col Real Madrid, vogliamo puntare ancora su di lui”. L’intenzione è stata quindi manifestata.

Il Milan vuole Brahim Diaz, ma con altre cifre: allarme Arsenal. E spunta Milinkovic

Su Brahim Diaz pende un diritto di riscatto a 22 milioni di euro in favore del Milan, col Real Madrid che però può controriscattarlo versando a sua volta ai rossoneri 27 milioni. Una situazione totalmente in divenire, anche perché sembra evidente come da via Aldo Rossi vorrebbero spendere un po’ meno per acquistare definitivamente Diaz.

A fare il punto in maniera dettagliata è stato il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto a ‘Top Planet’ su Top Calcio 24: “I dirigenti del Milan vorrebbero tenere Brahim Diaz, vorrebbero far partire una trattativa come se fosse un nuovo acquisto, dimenticando il diritto di riscatto e la recompra. Il Milan parte da 16 milioni, ma c’è un’altra variabile: il Real potrebbe forzare l’acquisto, perché sembra che il giocatore piaccia molto ad Arteta, attuale manager dell’Arsenal. I Gunners – spiega Pellegatti – potrebbero offrire 30 milioni. In questo caso la trattativa diventerebbe complicata. Ci sono molte variabili, ma il Milan vorrebbe tenerlo”.

Poi un’altra indiscrezione che avrebbe del clamoroso: “Pare che alla Lazio piaccia Rebic e lì c’è un giocatore che farebbe contenti tutti al Milan: Sergej Milinkovic-Savic”. Il serbo potrebbe non rinnovare con la Lazio e, a un anno dalla scadenza del contratto, i rossoneri non è escluso che tentino il colpaccio.