“La firma è imminente”: l’annuncio ufficiale dal ‘Meazza’

Le dichiarazioni del Ds del Milan Frederic Massara prima del match tra i rossoneri e l’Empoli valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

Da Giroud a Leao, il Ds del Milan Frederic Massara ha parlato a ‘Sky Sport’ prima del match con l’Empoli. Si parte dal bomber francese, il cui rinnovo è cosa fatta come raccontatovi da Calciomercato.it: “Il rinnovo è imminente – ha detto prima di passare a Brahim Diaz – Vogliamo puntare ancora su di lui, per cui ci confronteremo col Real per trovare una soluzione”.

Inevitabile, poi, la domanda sul prolungamento di Rafael Leao: “Restiamo fiduciosi su una soluzione entro la fine del campionato. È già un presupposto importante il fatto che ci sia volontà reciproca. Fare percentuali è difficile, ma non ci sono deadline. Sarà Leao ad aver la parola decisiva. Multa? È una cifra grande, però inferiore rispetto a quella che circola. Noi comunque non siamo parte in causa”.