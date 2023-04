Il bomber finisce ko: Europa League a rischio

Preoccupano le condizioni del centravanti dopo l’infortunio rimediato a pochi minuti dal triplice fischio della gara vinta

L’uomo copertina della stagione del Manchester United tiene in grande apprensione in questo momento i suoi tifosi. L’infortunio rimediato questo pomeriggio da Marcus Rashford preoccupa non poco Erik ten Hag in vista dei prossimi importanti impegni tra campionato ed Europa League dei ‘Red Devils’.

In occasione del match andato in scena questo pomeriggio all’Old Trafford tra Manchester United ed Everton, vinto per 2-0 dai padroni di casa con le reti di McTominay e Martial, Rashford è stato costretto a chiudere la sua partita al minuto 81 per aver accusato un forte fastidio all’altezza dell’adduttore. Un problema muscolare che in questo momento risulta difficile da valutare per via dell’entità ancora da approfondire, anche se la smorfia rivolta dal ragazzo alla panchina non lascia ovviamente tranquilli i tifosi Red Devils.

In una fase della stagione che inizia a diventare sempre più rovente, la presenza di un attaccante che in 47 apparizioni quest’anno è andato a rete in 27 occasioni risulta chiaramente indispensabile. A partire da giovedì sera, quando la formazione allenata da ten Hag dovrà vedersela con il Siviglia per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League.

Manchester United, infortunio per Rashford: a rischio per l’Europa League

Nelle prossime ore si scoprirà l’entità del fastidio avvertito all’adduttore da Rashford con i consueti esami strumentali cui verrà sottoposto l’attaccante.

Ad osservare l’evoluzione dell’infortunio del centravanti del Manchester United rimane anche la Juventus, altra grande protagonista dei quarti di finale di Europa League. La formazione bianconera, che nel prossimo turno dovrà vedersela con lo Sporting CP tra andata e ritorno, in caso di accesso alle semifinali potrebbe infatti incrociare proprio la formazione inglese.

Oltre all’Europa League, per il Manchester United in questo momento è in ballo anche il discorso qualificazione Champions in campionato che attualmente vede i Red Devils al terzo posto con tre punti di vantaggio rispetto al Newcastle ed una partita in più. A parità di match, invece, sono sei le lunghezze di vantaggio sul Tottenham che segue al quinto posto.