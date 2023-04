HIGHLIGHTS | Stoppata la corsa della Fiorentina: lo Spezia strappa un pari

Si è chiuso sul risultato di parità il match andato in scena questo pomeriggio al Franchi di Firenze

E’ stato un incontro ricco di intensità quello di questo pomeriggio tra Fiorentina e Spezia. Un buon pareggio per la formazione ligure che prosegue a costruire la propria salvezza passando da risultati importanti, un’opportunità persa invece per la squadra di Vincenzo Italiano che non riesce a dare continuità al successo di San Siro contro l’Inter.

Un pomeriggio che per la Fiorentina si era messo subito in discesa al minuto 25 grazie al primo gol dell’incontro. A spezzare l’equilibrio della gara ci ha pensato infatti un’incursione solitaria di Biraghi dentro l’area avversaria, favorita dalla deviazione maldestra di Wisniewski a beffare l’ex Dragowski sul pallone messo in mezzo dal terzino. All’autorete sfortunata del difensore ha però risposto 7 minuti più tardi il solito Nzola con un guizzo vincente in area viola per il gol del pareggio.

Match che è letteralmente decollato in un secondo tempo godibile e ricco di opportunità sia da una parte che dall’altra. Nonostante sia stata soprattutto la Fiorentina ad impensierire lo Spezia trovando dinnanzi a sé una grande prestazione di Dragowski, ad avere la palla gol più clamorosa in zona recupero è stato Shomurodov. Su un contropiede dei liguri, l’attaccante a tu per tu ha tentato un pallonetto che non ha sorpreso Terracciano tra lo stupore generale dei compagni per la grande chance fallita. Pochi minuti prima era stato invece Jovic a sfiorare solamente il palo con uno scavetto dopo una piroetta sensazionale che aveva lasciato di stucco i difensori rivali.

Serie A, Fiorentina-Spezia 1-1: highlights, tabellino e classifica

FIORENTINA-SPEZIA 1-1

25′ aut. Wisniewski (F), 32′ Nzola (S)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (71′ Barak), Mandragora (81′ Duncan), Bonaventura; Ikoné (60′ Gonzalez), Cabral (81′ Jovic), Sottil (60′ Brekalo). All. Italiano

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ekdal (76′ Esposito), Bourabia (65′ Bastoni), Zurkowski; Gyasi (77′ Shomurodov), Nzola (89′ Verde), Maldini (65′ Cipot). All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 74 punti; Lazio 55; Milan* 52; Inter* 51; Roma 50; Atalanta 48; Juventus** 44; Fiorentina* 41; Bologna 40; Udinese* 39; Torino 38; Sassuolo 37; Monza* 35; Empoli* 32; Salernitana* 29; Lecce* 27; Spezia* 26; Verona 19; Sampdoria 15; Cremonese 13

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione