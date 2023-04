HIGHLIGHTS | Rimonta e controrimonta, alla Dacia Arena un punto per parte

Il Monza si fa raggiungere in pieno recupero sul campo dell’Udinese: Beto su rigore evita il secondo ko di fila ai friulani

Prima il vantaggio dell’Udinese, poi la rimonta del Monza e infine il gol di Beto in pieno recupero: si chiude con il segno ‘X’ il lunch match della 29esima giornata del campionato di Serie A.

Parte bene l’Udinese che sblocca il risultato dopo appena 18′ di gioco: in gol ci va Lovric, bravo a raccogliere il suggerimento in profondità di Walace, per poi battere Di Gregorio dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. Il Monza tiene il pallino del gioco, ma per trovare la rete del pari deve aspettare il terzo minuto della ripresa, quando Colpani batte Silvestri con un bel sinistro al volo su assist del solito Carlos Augusto.

Il gol dei brianzoli taglia le gambe alla squadra di Sottil che otto minuti dopo va addirittura sotto con Rovella che, lanciato da Sensi su indecisione di Lovric, insacca con un destro potente e preciso. Quando la partita sembrava essere indirizzata, Petagna commette un fallo ingenuo su Nestorovski, regalando in pieno recupero un calcio di rigore all’Udinese. Dal dischetto va Beto che spiazza Di Gregorio per il definitivo 2-2.

Udinese-Monza: highlights, tabellino e classifica

UDINESE-MONZA 2-2

18′ Lovric (U), 48′ Colpani (M), 56′ Rovella (M), 92′ rig. Beto

La classifica: Napoli 74, Lazio 55, Milan 52, Inter 51, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 40, Fiorentina 40, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.