DIRETTA Serie A, Fiorentina-Spezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo il lunch match Udinese-Monza, il sabato della ventinovesima giornata del campionato di Serie A continua con Fiorentina-Spezia

Udinese-Monza ha aperto il sabato della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, che continua con la gara tra la lanciatissima Fiorentina e lo Spezia, impegnato nella lotta per la salvezza.

Come detto, i padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, arrivano all’appuntamento dopo la prestigiosa vittoria, la quinta nelle ultime cinque partite, ottenuta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi. Adesso, la zona che porta in Europa è distante solo otto punti. Di contro, i liguri di Leonardo Semplici sono reduci dal pareggio interno ottenuto contro una diretta concorrente per la salvezza come la Salernitana di Paulo Sousa, che ieri ha fermato sul risultato di 1-1 proprio l’Inter di Lukaku e compagni. Per gli spezzini, il terzultimo posto, occupato dal Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti, è lontano sei lunghezze, un distacco non proprio rassicurante. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-SPEZIA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Sottil. All. Italiano

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ekdal, Bourabia, Zurkowski; Gyasi, Nzola, Maldini. All. Semplici

Fiorentina-Spezia, dove vederla in TV

Dopo Udinese-Monza, è tempo di scendere in campo per la Fiorentina contro lo Spezia nel match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Alle 14.30 di questo sabato pre pasquale, il fischio d’inizio: per chi vorrà seguirla dalla TV, o in streaming, sarà necessario collegarsi su Dazn per vedere questa sfida che si preannuncia molto interessante. Chiaramente, disponibile solo per gli abbonati.