Firma bianconera, sorpasso e colpaccio a zero

Youri Tielemans verso il bianconero: il nuovo colpo di scena proveniente dall’Inghilterra rischia di far saltare il banco

Possibile beffa per Liverpool, Arsenal e Barcellona: c’è una nuova concorrente per Youri Tielemans. Il belga, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Leicester in scadenza nel 2023, è finito al centro di insistenti voci di mercato.

Fino a questo momento, però, il suo futuro si configura come un rebus tutto da sciogliere. Accostato in più di una circostanza all’Arsenal, che ha provato a mettere le mani sul gioiello belga già nella scorsa campagna acquisti invernale, per Tielemans anche la Juventus ha avuto dei contatti esplorativi. I bianconeri, però, si sono limitati a tastare il terreno, non affondando mai il colpo con decisione. Nelle ultime ore, però, sarebbe spuntato un nuovo club sulle tracce del gioiello del Leicester.

Un possibile sorpasso su tutte le concorrenti: il Newcastle ci prova per Youri Tielemans, centrocampista offensivo belga, la cui stagione è praticamente finita a causa di un brutto infortunio ai legamenti della caviglia.

Sulle tracce del classe ’97, comunque, rimangono diversi club inglesi e non solo, in particolar modo Arsenal, Liverpool e Barcellona, tutti interessati al giocatore in scadenza di contratto e non intenzionato a rinnovare con il Leicester.

Calciomercato Newcastle, assalto a Tielemans

Come rivelato da Football Insider, il Newcastle United vorrebbe tentare il colpaccio Tielemans, soffiandolo alle altre squadre interessate.

Il Liverpool si sarebbe defilato dalla corsa al giocatore belga le cui richieste economiche sono particolarmente alte. Ad accontentarlo, potrebbe pensarci proprio il Newcastle che potrebbe balzare in pole position mettendo sul piatto un’offerta importante in termini di ingaggio. Si prospettano settimane molte intense sotto questo punto di vista: non si escludono ribaltoni.