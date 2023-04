Ibra, il futuro è un rebus: tre scenari a fine stagione

L’attaccante svedese si trova attualmente fuori per infortunio dopo il fastidio accusato nel ritiro della Nazionale Svedese

Quella totalizzata contro l’Udinese, è stata per Zlatan Ibrahimovic la prima ed ultima presenza dal primo minuto in questa stagione. Un match nel quale la formazione non è certamente riuscita ad esprimere il suo miglior livello di gioco, ma in cui l’attaccante svedese è comunque riuscito a trovare la prima marcatura stagionale dal dischetto.

Dopo aver risposto alla chiamata della Nazionale Svedese ed essere sceso in campo per 17′ contro il Belgio, proprio nel ritiro della sua selezione Ibrahimovic ha sofferto un nuovo infortunio di natura muscolare. Un problema che lo terrà fuori anche nel match delle 29esima giornata contro l’Empoli, complicando la crescita fisica cui stava andando incontro nell’ultimo periodo. Uno stop che apre nuove ulteriori riflessioni sul futuro del centravanti.

Come raccontato nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it, una decisione definitiva verrà presa solamente al termine della stagione. Ibra, proprio in occasione della sconfitta con l’Udinese, aveva dichiarato di sentirsi ancora vivo nella formazione rossonera. Il Milan, allo stesso tempo, considera lo svedese un elemento fondamentale all’interno dello spogliatoio, uomo squadra sia dentro che fuori dal campo.

Calciomercato Milan, Ibra tra campo e un futuro da dirigente

Per Ibrahimovic sarà quindi fondamentale sentirsi ancora importante, essere in grado di fare la differenza in un gruppo prevalentemente giovane.

Da qui il desiderio del centravanti di andare avanti per un’altra stagione e riscattare un’ultima annata condizionata dal lungo recupero per l’infortunio al ginocchio. Se i programmi con il club rossonero coincideranno, allora non sarà difficile trovare un’intesa e siglare un nuovo contratto. In caso contrario, davanti allo svedese potrebbero comunque aprirsi almeno altri due scenari.

Tra le ipotesi rimane ad esempio la suggestione Monza, che già in passato aveva tentato ad ingolosire l’attaccante consegnandogli le chiavi del proprio attacco. Uno scenario che darebbe l’opportunità ad Ibrahimovic di rimanere a Milano con la famiglia e mettersi alla prova dinnanzi all’ennesima sfida della sua carriera.

Sullo sfondo rimane poi la possibilità di rimanere al Milan in un ruolo diverso, magari con delle nuove vesti da dirigente. Una proposta che ad oggi potrebbe non convincere del tutto l’attaccante, determinato invece a dimostrare di poter essere ancora determinante in un campionato come quello italiano anche alla soglia dei 42 anni.