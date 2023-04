DIRETTA Serie A, Torino-Roma 0-1 e Verona-Sassuolo 0-1: finiti i primi tempi LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra il Torino di Juric e la Roma di Mourinho e del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Zaffaroni e il Sassuolo di Dionisi in tempo reale

La Roma e il Sassuolo fanno visita rispettivamente al Torino e al Verona in due gare valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Due sfide ad alta tensione che saranno dirette da Colombo della sezione di Como e da Fourneau della sezione di Roma 1.

Da un lato, allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, i giallorossi di José Mourinho vogliono dare seguito al successo della settimana scorsa contro la Sampdoria per continuare a restare agganciati al treno Champions. I granata di Ivan Juric, invece, puntano a tornare a vincere dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due uscite contro Napoli e Sassuolo per restare nella parte sinistra della classifica. La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. All’andata finì con un pareggio per 1-1 con il gol in pieno recupero di Matic dopo l’iniziale vantaggio di Linetty.

Dall’altro, allo stadio ‘Bentegodi’, i gialloblu della coppia formata da Zaffaroni e Bocchetti, privi dello squalificato Depaoli, si giocano le residue speranze salvezza: dopo i ko contro Sampdoria e Juventus è obbligatorio vincere. Mentre i neroverdi di Alessio Dionisi vogliono tornare al successo dopo il mezzo passo falso contro il Torino per raggiungere la fatidica quota 40 punti. La gara sarà visibile in esclusiva su Dazn. All’andata gli emiliani si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie alle reti di Laurentie e Frattesi dopo l’iniziale vantaggio di Ceccherini. Calciomercato.it vi offre i match Torino e Roma e tra Verona e Sassuolo in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Torino-Roma e Verona-Sassuolo

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola;Solbakken, El Shaarawy; Dybala. All. Mourinho

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lasagna; Gaich. All. Zaffaroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 74 punti; Lazio* 55; Milan 52; Inter 51; Roma* 50; Atalanta 48; Juventus*,** 44; Bologna 43; Fiorentina 41; Udinese 39; Torino* 38; Sassuolo* 37; Monza 35; Empoli 32; Salernitana 29; Lecce 27; Spezia 26; Verona* 19; Sampdoria 16; Cremonese 14.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione