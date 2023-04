UFFICIALE Milinkovic-Savic, ha firmato fino al 2026

Ufficiale il rinnovo di Milinkovic-Savic, prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2026

Le ottime prestazioni collezionate con la maglia del Torino gli hanno permesso di conquistare anche il posto da titolare nella nazionale serba.

Vanja Milinkovic-Savic è diventato un elemento chiave nello scacchiere di Ivan Juric e sotto la guida del tecnico croato il portiere serbo è notevolmente cresciuto in affidabilità e rendimento. Da qui la decisione della società granata di voler continuare il rapporto con il giocatore, che ha ufficialmente apposto la firma su un nuovo contratto. Milinkovic-Savic ha firmato infatti un rinnovo fino al 30 giugno 2026.

Questo il comunicato ufficiale della società granata:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva.

Milnkovic-Savic è arrivato al Toro nel luglio 2017 e, dopo una serie di esperienze formative in prestito, dal luglio 2020 è rientrato nel club granata dove è diventato il portiere titolare, collezionando fino ad oggi 72 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per lui anche 12 partite con la maglia della nazionale serba, con cui ha disputato da protagonista i Mondiali di Qatar 2022.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”