Svolta Inter e Milan: la richiesta del padre cambia tutto

Anche Inter e Milan nel gruppone di squadre che seguono Vitor Roque. Il ragazzo però vuole il Barcellona: la situazione

La stagione attuale non è ancora finita, ed anzi è entrata nella sua fase più calda, eppure non mancano già le voci di mercato sulla sessione estiva che verrà. Diversi top club sono già alla ricerca dei migliori affari da provare ad intavolare, ed un giovane brasiliano fa gola sia all’Inter che al Milan.

Si tratta però di un nome già particolarmente costoso, e con una concorrenza spietata e al momento più forte. Il profilo in questione è quello del giovanissimo Vitor Roque dell’Atletico Paranaense, che è grande obiettivo del Barcellona. Il ‘Mundo Deportivo’ evidenzia come il ragazzo sappia già dell’intenzione dei catalani di ingaggiarlo per la prossima estate: il padre peraltro ha potuto certificarlo durante l’incontro che ha avuto lunedì scorso con il direttore sportivo del Barça, Mateu Alemany, e Jordi Cruyff, negli uffici della Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Un incontro a cui ha preso parte anche il braccio destro di Andrè Cury, Ehler Pessoa.

Calciomercato Inter e Milan, Barcellona forte su Vitor Roque: la richiesta del padre

Sia Alemany che lo stesso Cruyff, hanno specificato al padre di Vitor Roque la loro intenzione di arrivare al giovane brasiliano, spiegando però i limiti attuali del Barcellona dal punto di vista economico.

Juvenal Ferreira, padre del giovane attaccante, ha messo sul tavolo le sue volontà e quelle del figlio, che vuole assolutamente approdare al Barça. Il talentuoso verdeoro, come evidenziato dalla stessa fonte, ha però anche altre papabili proposte da top club come PSG, Arsenal, Chelsea, Milan e Inter. Il desiderio di Roque è però quello di avere successo proprio al Camp Nou, vestendo la casacca blaugrana.

Per questa ragione, su richiesta del figlio, il padre del calciatore ha chiesto ai dirigenti del Barça di recarsi in Brasile per negoziare direttamente con il presidente dell’Atletico Paranaense, e trovare la formula giusta per provare a realizzare il suo sogno. Sia Ferreira che gli agenti di Vitor Roque sono convinti che il numero uno del club verdeoro possa essere aperto a trovare una soluzione. La valutazione è di 40 milioni, ma potrebbero andare a caccia di una formula di pagamento differente e che possa rinviare il tutto.