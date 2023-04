“Scena da dilettanti allo sbaraglio”: duro attacco sul folle finale di Juve-Inter

Continua a far discutere il caos finale dello Stadium: la sentenza sulla rissa tra Juventus ed Inter

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il caotico finale di Juventus-Inter. La squalifica più pesante è per Juan Cuadrado, fermato per tre turni, mentre Lukaku e Handanovic sono stati squalificato per una giornata.

A far discutere è anche la squalifica della Curva Sud dello Stadium per la prossima sfida casalinga dei bianconeri, il big match contro il Napoli di Luciano Spalletti. La Juve sembra intenzionata a presentare ricorso, nel frattempo si continua a discutere del caos finale che ha coinvolto le due squadre.

Bruno Giordano, ex attaccante, a ‘Radiosei’ non ha usato giri di parole: “Non mi è piaciuto il parapiglia finale fra Inter e Juve. Sono due squadre importanti, sembrava una scena da dilettanti allo sbaraglio. È inconcepibile, soprattutto per giocatori di questo livello. Lukaku è un grande professionista, poteva esultare con i compagni ed evitare di accendere ulteriormente gli animi”. Sicuramente un brutto spettacolo, che speriamo di non rivedere, quello offerto allo Stadium da Juventus e Inter.