Scacco matto al Barcellona: l’Inter lo prende gratis

Sorpasso improvviso del club nerazzurro che torna ad esplorare il mercato dei parametri zero per la prossima estate

Dopo aver tenuto apertissimo il discorso qualificazione in Coppa Italia con la Juventus grazie al pareggio ottenuto in extremis con la rete dagli undici metri di Romelu Lukaku, l’Inter prova a battere un colpo anche sul mercato. Il club nerazzurro è pronto infatti ad operare il definitivo sorpasso nella lunga corsa con il Barcellona.

Il profilo in questione è quello di Evan N´Dicka, obiettivo di vecchia data sia dei nerazzurri che dei blaugrana. Il centrale francese, acquistato nel 2018 dall’Eintracht Francoforte per per un’operazione da circa 6 milioni di euro con l’Auxerre, è infatti giunto all’ultimo anno di contratto con la formazione tedesca. Considerato tra i più talentuosi giovani difensori in Bundesliga, in virtù della scadenza del prossimo 30 giugno potrebbe già firmare un pre-accordo con qualsiasi altra squadra.

Sia per un discorso anagrafico che tecnico, N´Dicka si presenta come uno degli obiettivi più appetibili sul mercato dei parametri zero. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, l’Inter negli ultimi giorni si sarebbe posizionata in primissima fila per il centrale dell’Eintracht, superando anche il più quotato Barcellona. La carriera dello specialista Marotta, del resto, insegna che per opportunità di questo calibro un tentativo dev’essere quantomeno fatto.

Calciomercato Inter, il punto su N’Dicka e il rinnovo di Bastoni

Ad ogni modo, va precisato che per i dirigenti nerazzurri il colpo N’Dicka potrebbe essere legato al futuro di Alessandro Bastoni.

Il centrale nerazzurro andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024, ma nel caso in cui non dovesse raggiungere un nuovo accordo entro questa estate potrebbe essere messo sul mercato per evitare nuovi ‘casi Skriniar’. In tal caso, il primo nome sulla lista per rimpiazzarlo diverrebbe proprio quello del centrale di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Tra i due centrali sono diversi i punti in comune, dallo stesso anno di nascita al ruolo pressoché identico. N’Dicka come Bastoni è un promettente centrale di piede mancino dotato di grande fisicità e velocità. Nell’attuale difesa a tre della formazione nerazzurra, ad esempio, potrebbe interpretare il ruolo di braccetto a sinistra attualmente occupato proprio dall’ex Atalanta.