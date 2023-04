Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 7 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 7 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata all’intervista esclusiva a Mateo Retegui. L’italo-argentino parla anche del suo futuro: “Qui in Argentina ci sono tutte le mie radici. Per il momento, perché il futuro potrebbe essere in Europa. Il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa”. L’attaccante è sicuramente destinato a far parlare di sé in vista del calciomercato estivo.

L’apertura del Corriere dello Sport è invece dedicata agli anticipi delle tre big impegnate nei quarti di finale di Champions League. La Serie A aprirà oggi con le partite di Napoli, Milan e Inter, con i nerazzurri e Inzaghi che si affidano a Lukaku dopo i fatti dello Stadium.

Infine, la prima pagina di Tuttosport è dedicata alla reazione della Juve dopo le decisioni del Giudice Sportivo. Come noto, Cuadrado è stata squalificato per tre turni, Handanovic e Lukaku per una giornata. Ricorso dei bianconeri per la chiusura della Curva Sud per Juventus-Napoli.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 7 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

AS fa chiarezza sul futuro di Carlo Ancelotti, nonostante i tanti rumors che lo accostano alla panchina del Brasile. Il poker del Camp Nou blinda ulteriormente l’allenatore italiano ai al Real Madrid. Ribaltone già ufficiale, invece, in casa Chelsea, con il ritorno di Lampard da traghettatore dopo l’esonero di Potter. La prossima settimana i ‘Blues’ affronteranno proprio i campioni d’Europa in carica nei quarti di finale di Champions.