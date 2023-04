PAGELLE e TABELLINO Salernitana-Inter 1-1: Candreva di livello superiore, male Onana

Voti e giudizi della sfida andata in scena allo stadio ‘Arechi’ e valevole per la ventinovesima giornata di Serie A

SALERNITANA

Ochoa 7,5 – In ginocchio, sulla linea, fa muro sul colpo di testa ravvicinato di Lukaku. Un altro ‘miracolo’ nel secondo tempo. Si conferma un portiere speciale.

Daniliuc 5,5 – Si vede sguasciar via Gosens sull’1-0. Ma non è colpa sua.

Gyomber 6,5 – È il più bravo dei tre e si vede.

Pirola 5,5 – Un po’ impaurito quando ha Lukaku di fronte. Dal 65′ Trost-Ekong 6,5 – Con lui il reparto arretrato prende consistenza.

Bronn 4 – Si addormenta e Gosens può andare a rete. Sbaglia quasi tutto. Dal 46′ Dia 7 – Il suo ingresso dà fiducia alla squadra e peso all’attacco.

Coulibaly 5,5 – È un po’ tutto e un po’ niente. Non sempre nella posizione giusta. Dal 65′ Nicolussi Caviglia 7 – Alza la qualità della manovra.

Vilhena 5 – Da uno con le sue qualità ci si aspetta molto di più. Dal 79′ Bohinen 6,5 – Ottimo impatto sul match. Nella fase calda lui c’è.

Bradaric 5,5 – Qualità a intermittenza, quando puntato si fa saltare facilmente.

Candreva 8 – Fa tre ruoli: regista, trequartista e interno. E segna il gol dell’1-1, con un pizzico di fortuna. Giocatore di livello superiore a questa Salernitana.

Kastanos 5 – Sulla carta più trequartista che interno, ma si vede e combina troppo poco. Dall’85’ Botheim 6,5 – Prezioso nel finale.

Piatek 5,5 – Quei sei mesi scarsi al Genoa hanno illuso tutti. Primo tempo in solitaria, ma anche con Dia viene sempre anticipato.

All.Paulo Sousa 7 – Sbaglia la strategia iniziale e la scelta di Bronn. Con Dia e la difesa a quattro è tutta un’altra Salernitana, anche grazie all’Inter. Coraggio e scelte in corse premiano l’allenatore portoghese.

INTER

Onana 5 – Anche se lo inganna la deviazione di Dimarco, male sul gol. Se lo avesse preso Handanovic sarebbe successo il finimondo…

Darmian 6,5 – Nel primo tempo anche da bendato avrebbe fatto bene. Un po’ di straordinari, invece, nella ripresa.

De Vrij 6 – Costretto al fallo che gli costa il giallo da un errore di Barella.

Acerbi 6 – Ci prova a fare il Bastoni ma non ha la qualità del compagno. Va apprezzato per il ‘coraggio’.

Dumfries 6 – Pure oggi dà la sensazione di andare col freno a mano. Tradotto: di fare molto meno di quello che può. Attento in fase difensiva.

Barella 6,5 – Non se l’è presa con nessun compagno, un passo avanti. Ochoa e poi il palo gli negano la gioia di un gol che manca dal 29 ottobre. Dal 65′ Brozovic 5 – Pascola in campo e sbaglia giocate facili per lui.

Asllani 6,5 – Nessun salernitano gli sta addosso e così prende facilmente possesso della mediana chiamando sempre palla. Da lui parte la giocata dello 0-1. Positiva la terza da titolare in campionato. Dal 65′ Gagliardini 5 – Non entra proprio in partita.

Mkhitaryan 7 – Fa quello che vuole con la qualità e l’intelligenza calcistica che lo contraddistinguono.

Gosens 7 – Un gol non banale, sul piano estetico e in quanto a importanza. Sta riacquistando ritmo e le sicurezze perdute. Dal 75′ Dimarco 5 – Dà troppo spazio a Candreva sull’1-1

Correa 6,5 – Bene tra le linee e come supporto a Lukaku. Generoso, gioca più per la squadra che per se stesso. Dal 65′ Lautaro Martinez 5,5 – Si prende qualche fallo che fa rifiatare e salire la squadra, ma spreca in maniera assurda il contropiede regalatogli da Lukaku.

Lukaku 5,5 – Di sponda spiana la strada a Gosens per il gol. Poi spreca tanto, vedi la traversa colpita in tuffo a due passi dalla porta. Generoso, ma sembra portarsi dietro un carrarmato. Dall’85’ Dzeko s.v.

All.Inzaghi 5 – Solita Inter, solito copione. Quando non la chiudi, spesso finisce che non la vinci. Un punto in quattro partite, la Champions sta scivolando via. A Lisbona, fra quattro giorni, servirà un’Inter più affamata e precisa, un’Inter versione Europa perché questa di campionato è fin troppo modesta.

Arbitro Fabbri 7 – Prestazione pressoché perfetta. I giocatori in campo gli danno una grande mano.

TABELLINO

SALERNITANA-INTER 1-1

5′ Gosens, 90′ Candreva

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (65′ Ekong); Bronn (46′ Dia), Coulibaly (65′ Nicolussi Caviglia), Vilhena (79′ Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos (85′ Botheim); Piatek. All.: Paulo Sousa

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella (65′ Brozovic), Asllani (65′ Gagliardini), Mkhitaryan, Gosens (75′ Dimarco); Lukaku (85′ Dzeko), Correa (65′ Lautaro Martinez). All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

VAR: Nasca

AMMONITI: De Vrij, Coulibaly, Gagliardini