Niente rinnovo e clamoroso ritorno: l’Inter ci pensa davvero

L’Inter potrebbe portare a termine il clamoroso ritorno in nerazzurro: il rinnovo non arriva ed allora può succedere davvero

Scadenza 2024, ritorno che non arriva e la sensazione che l’Inter possa farci un pensierino. I nerazzurri studiano il possibile (e clamoroso) ritorno, a distanza di anni dall’ultima esperienza milanese.

La società lombarda è attualmente impegnata sul campo che darà responsi importanti in queste settimane. C’è un piazzamento Champions da conquistare, oltre alla Coppa Italia da vincere e ai quarti, sempre di Champions, contro il Benfica. Può esserci un finale fantastico, come anche deludente e questo inciderà anche sul calciomercato. Marotta da questo punto di vista è stato chiaro: la partecipazione alla prossima edizione della competizione europea più importante è fondamentale per poter pianificare il futuro. Senza, le strategie sarebbero tutte da rivedere e gli addii eccellenti potrebbero essere più di uno.

Intanto l’amministratore delegato e il direttore sportivo Ausilio valutano le opportunità presenti sul mercato e c’è un’occasione che potrebbe far gola all’Inter. Si tratterebbe di un ritorno dopo un lungo periodo di lontananza, ma l’affare non si preannuncia semplice.

Calciomercato Inter, Kovacic torna: ecco come

Mateo Kovacic potrebbe tornare all’Inter la prossima stagione. Il centrocampista croato è in scadenza con il Chelsea nel giugno 2024 e, al momento, il rinnovo non è ancora arrivato.

I Blues sono alle prese con un periodo travagliato con l’esonero di Potter e la scelta del nuovo tecnico che potrebbe ricadere su Luis Enrique. Nell’attesa della decisione definitiva, tutto è fermo sul fronte del prolungamento di Kovacic ed ecco che diversi club hanno iniziato ad accendere i riflettori sulla sua situazione. In Premier League ci pensano Manchester City, United e Liverpool, mentre – come riferisce anche ‘fichajes.net’ – in Italia l’Inter starebbe osservando interessata lo sviluppo della vicenda.

Certo un ritorno in Italia e in nerazzurro del centrocampista croato potrebbe avvenire soltanto a fronte di una richiesta non eccessiva del Chelsea, considerato anche il contratto in scadenza tra un anno, e nel caso di una partenza eccellente a centrocampo. Brozovic potrebbe essere l’indiziato numero uno a fare le valigie, ma occhio anche a Barella. Con Kovacic sullo sfondo.