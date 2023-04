Le ultime scelte inguaiano Pioli: lo ‘mandano‘ via dal Milan

Milan, la prestazione fornita dai rossoneri nel corso della sfida contro l’Empoli non è stata affatto digerita. Hanno perso la pazienza: Pioli nel mirino

Lo 0-0 ottenuto dal Milan contro l’Empoli non può non assumere il sapore di una sconfitta. I rossoneri hanno infatti gettato alle ortiche la possibilità di approfittare del mezzo passo falso dell’Inter, fermato in casa dalla Salernitana.

Soprattutto nella prima frazione di gioco i rossoneri hanno riscontrato non poche difficoltà a proporre il proprio gioco. I cambi di Pioli, che per l’occasione ha deciso di optare per un massiccio turnover, stravolgendo completamente la trequarti e l’attacco, non hanno pagato. A nulla sono valsi i cambi tardivi del tecnico del Milan, che ha provato ad acciuffare per i capelli una sfida scivolata via in maniera troppo leggera anche per l’atteggiamento iniziale remissivo del “Diavolo”.

Un passo indietro che suona l’ennesimo campanello d’allarme di una stagione nella quale il Milan sta facendo fatica a trovare quella continuità di rendimento che invece era stata la chiave del successo della scorsa stagione. Diversi tifosi sui social hanno esternato il proprio malcontento, criticando Pioli per le scelte di formazioni iniziali e per la gestione complessiva di un match nel quale il Milan avrebbe potuto e dovuto dare di più. Svisceriamo una parte dei commenti che stanno calamitando l’attenzione sui social:

Basta fare fuori Pioli — Francesco (@Fra090991) April 7, 2023

Il Milan non può permettersi di avere ancora Pioli su quella panchina. — Brandon Gebbia (@Brandon_Gebbia) April 7, 2023

A fine anno pulizia dall alto Via Pioli e chi ce l ha messo. — Simon 🔴⚫️ CAMP19NE D’ITALIA🇮🇹🏆 (@SimonBr89) April 7, 2023

Comunque direi che pioli può anche andare via. È diventato più insopportabile di Suso — enea..dardo89 (@EneaBejko) April 7, 2023

Pioli non ha ancora capito che queste partite valgono 3 punti e sono da vincere. Deve schierare i titolari!! — Marco midali (@BellaMida72) April 7, 2023

Fuori Pioli 😑 — Steven (@tivitohyde) April 7, 2023

La presunzione seduta in panchina. E speriamo ancora per pochi mesi — Pioli allenatore da provinciale (@omotigre) April 7, 2023