Inter a Investcorp, i tifosi reagiscono: colpa del Milan

Investcorp è tornata a mettere nel mirino l’Inter, ma i tifosi sono scettici per più di una ragione

La notizia ha scosso il mondo Inter in un momento in cui la squadra di Inzaghi si gioca la stagione e il futuro, tra campo e società. Ieri sera è circolata l’indiscrezione che vede Investcorp interessata all’acquisizione del club nerazzurro, a circa un anno di distanza dall’interesse manifestato per il Milan.

A parlare della riapertura di questo dossier sul calcio italiano è stato ‘Il Sole 24 Ore’, secondo cui il fondo del Bahrein sarebbe pronto a formare un consorzio di investitori. Circa un anno fa, per l’appunto, si parlava di Investcorp e del suo possibile ingresso nella sponda rossonera di Milano. Con tanto di mercato stellare che i tifosi già sognavano per l’estate. È andata diversamente e alla fine è arrivato RedBird, che ha dato continuità al progetto tecnico di Cardinale e Maldini. E proprio questo cambio di rotta da parte del management del Milan adesso non convince affatto i tifosi dell’Inter. Sui social il popolo nerazzurro si interroga sulla bontà delle intenzioni e soprattutto delle risorse di questo fondo del Bahrein: “Elliot non volle vendere ad Investcorp perché non la riteneva una società adatta, ma preferì per la stessa cifra vendere a Redbird. Già questo dovrebbe farvi capire della seconda scelta che è Inverstcorp. Valore Inter? Due spicci, solo tanti debiti”, commentano.

I tifosi dell’Inter scettici su Investcorp

I tifosi dell’Inter subito si sono informati, si sono mossi, preoccupati dal futuro della società nerazzurra. Con Zhang e Suning non si sentono al sicuro e non vedono un futuro roseo, soprattutto alla luce dei problemi finanziari che stanno portando Marotta a doversi ridimensionare sul mercato.

“Ho sbirciato un po’ su Google e ho capito che la vicenda Investcorp-Elliott è un po’ strana. Ora le voci sull’Inter”, “Il periodo in cui esce la notizia fa ben sperare (visto che le voci su Investcorp-Milan erano uscite proprio verso aprile), l’unica cosa è che penso che molto passi dalla qualificazione in Champions la prossima stagione”, “Inutile credere alla news su Investcorp. Certo, festeggeremmo come uno scudetto ma ne sono uscite di tutti i colori da ogni dove nell’ultimo anno e mezzo. Meglio limitarsi a osservare con distacco”, dicono in tanti. I tifosi nerazzurri sono scottati dalle indiscrezioni numerosissime di questi mesi, a partire da Pif.

E appunto la questione Milan che aumenta la diffidenza: “Comunque se Elliott ha preferito prestare i soldi a Cardinale per fargli comprare il Milan, significa che questi di Investcorp sono dei cialtroni, peggio di Suning”, “Il presidente di Investcorp mi sembra quello giusto. Speriamo”, “Investcorp è tipo il Lavezzi dei proprietari”.