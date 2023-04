Dal Milan all’Inter: la svolta ad un anno di distanza

Il club nerazzurro è finito nel mirino di chi avrebbe voluto acquistare i rossoneri solo un anno fa. Ecco come stanno le cose

Chissà cosa sarebbe oggi il Milan, se Elliott avesse deciso di cedere a Investcorp anziché a RedBird. Il fondo americano ha scelto di dare continuità al proprio progetto, puntando sulle idee di Gerry Cardinale.

Difficilmente la domanda che ci siamo posti avrà mai una risposta certa ma vedere il fondo del Bahrain operare nel mondo del calcio potrebbe certo aiutare a farci un’idea. A maggior ragione se Investcorp, che aveva una visione diametralmente opposta, dovesse decidere di investire in Serie A. Una possibilità questa che starebbe prendendo piede proprio in questi giorni.

Gli arabi – come riporta ‘IlSole24Ore’ – sarebbero, infatti, tornati in campo: stavolta la lente di ingrandimento è puntata sull’altra squadra di Milano, l’Inter, che non sta certo attraversando un periodo economicamente florido.

Investicorp punta l’Inter: ecco l’idea del fondo

Secondo quanto scritto da Carlo Festa, Investcorp avrebbe riaperto il dossier nerazzurro. Un dossier sul quale avrebbe lavorato fino al dicembre scorso.

Ora l’idea dei bahreiniti sarebbe quella di tentare l’ingresso nel club milanese, costituendo un consorzio di investitori. Investcorp, solo un anno fa, aveva fatto sognare i tifosi del Milan: era il periodo in cui ai rossoneri venivano accostati nomi davvero altisonanti. Profili di calciatori che forse permetterebbero una scalata più veloce verso l’Olimpo del calcio. I prossimi giorni capiremo quanto il fondo del Bahrain abbia intenzione di fare sul serio con l’Inter e a quali cifre la cessione potrà davvero essere possibile.

Oggi l’Inter, come detto, non sta attraversando un periodo facile, con Beppe Marotta costretto a lavorare sul mercato tra mille difficoltà. In Cina, ormai, sono stati chiusi da tempo i rubinetti e un cambio di proprietà sarebbe accolto più che bene dai sostenitori nerazzurri, che vorrebbero tornare a sognare in grande. Ma chissà cosa ne penserà Zhang.