Forfait last minute: la capolista perde un big a centrocampo

Il centrocampista ha accusato un nuovo infortunio muscolare che lo terrà sicuramente fuori per la prossima gara di campionato

Problemi per la capolista in vista del prossimo turno di campionato dopo le dure contestazioni di settimana scorsa da parte dei propri sostenitori. Marco Verratti, infatti, non sarà a disposizione del Paris Saint Germain in un momento particolarmente delicato della stagione a causa di un nuovo stop.

Il forte centrocampista italiano, come riportato dal bollettino medico del club parigino, ha avvertito un infortunio muscolare al tendine del ginocchio destro, dopo essere uscito acciaccato domenica scorsa per un duro intervento subito contro l’Olympique Lione. Una gara persa dalla formazione allenata da Galtier per 0-1 al Parco dei Principi, che non è quindi riuscita a placare i fischi piovuti per tutta la durate del match da parte delle tribune.

Nel mirino dei tifosi soprattutto Leo Messi, contestato già ad inizio partita durante la lettura delle formazioni. L’eliminazione dagli ottavi di Champions League ad opera del Bayern Monaco, infatti, ha creato un nuovo malcontento nella tifoseria parigina. In Ligue 1, poi, non hanno senz’altro aiutato le ultime due sconfitte di fila contro Rennes e Lione che hanno consentito al Lens di riaprire la lotta al campionato con sole sei lunghezza di svantaggio sul primo posto del Psg.

Psg, Verratti ko: momento buio per la squadra di Galtier

In un centrocampo già in difficoltà, chiaramente l’assenza di un leader totale come Marco Verratti si farà sentire in vista del match di domani sera contro il Nizza.

Tra una settimana, inoltre, il Paris Saint Germain tornerà a giocare al Parco dei Principi per ospitare proprio il Lens in uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti della stagione. Chissà se Messi verrà nuovamente fischiato da parte della tifoseria parigina dopo dure critiche ricevute settimana scorsa che hanno fatto parecchio discutere sul futuro della ‘Pulce’.

L’argentino andrà infatti in scadenza di contratto al termine della stagione e potrebbe verosimilmente non rinnovare il suo accordo con il club francese. In Spagna sono convinti che il Barcellona riuscirà a convincere il dieci argentino a chiudere in Catalogna la sua carriera.