Due meteore a San Siro, esplode il caos: “Via subito dal Milan”

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Milan-Empoli: la loro prestazione non è stata affatto digerita. Presa di posizione immediata

Il duplice fischio del direttore di gara ha sancito la fine del primo tempo di Milan-Empoli. Al termine di una gara molto equilibrata e pochi guizzi da una parte e dall’altra, sono state le difese avversarie ad avere la meglio.

I rossoneri hanno provato a tenere in mano il pallino del gioco: né Origi né Rebic, però, sono riusciti ad impensierire più di tanto la retroguardia toscana. Abulici e sostanzialmente avulsi dalla manovra, i due attaccanti schierati da Pioli per far rifiatare Leao e Giroud non sono riusciti a sfondare l’attente difesa dell’Empoli, che quando ha potuto ha provato a mettere la testa nella metà campo avversaria, creando anche un paio di occasioni interessanti. I tifosi del Milan, comunque, hanno colto al balzo l’occasione per esternare tutto il loro disappunto nei confronti di Rebic ed Origi, mai in partita e poco incisivi. Ecco una rapida carrellata:

Rebic deve assolutamente andarsene da questa squadra.

Assolutamente. — Scimmietta Milanista Thiawiana 🔴🐒⚫ (@ScimmiettaMilan) April 7, 2023

#MilanEmpoli

Con Rebic-Origi non segniamo neanche se giochiamo dieci ore… — Scrigno Magico (@SCRIGNOMAGICO) April 7, 2023

Vergonoso lui & rebic ( gioca contro) — Alexander Vella (@AlexanderVella5) April 7, 2023

@acmilan pls comprate un biglietto aereo solo andata per Origi e Rebic.

La destinazione deve essere il più lontano possibile da Milano grazie. — ACPAIN (DEVASTATA) IN BANTER ERA (@AC_Pain_) April 7, 2023

Stanca di Origi e Rebic — VALE CHE PENSI? (@sonoaffarimiei_) April 7, 2023

Praticamente stiamo giocando senza punte: Origi sempre largo e Rebic che onestamente è un’ectoplasma — Valentina 🌟🔴⚫ (@Vally1385) April 7, 2023

Nella storia del calcio non è mai esistito uno scarso come Ante Rebić — bes (@v1bes23) April 7, 2023

devo ancora capire perché rebic sia ancora un giocatore del milan — 🇩🇿 (@filettodip0llo) April 7, 2023