De Vrij e la firma con l’Inter: annuncio improvviso all’Arechi

Il difensore olandese è in scadenza di contratto a giugno: “Il gol preso simboleggia il periodo nel quale ci troviamo”

“Gira tutto male” è la sintesi del periodo negativo dell’Inter fatta da Stefan de Vrij al termine della gara con la Salernitana. All’Arechi i nerazzurri si sono fatti raggiungere allo scadere dall’ex Candreva, sul cui cross – diventato poi tiro in porta – è risultata decisiva in negativo la deviazione di Dimarco come la cattiva lettura di Onana: “Se le partite non le chiudi, poi tutto può succedere”, ha sottolineato a ‘Dazn’ il difensore olandese.

“Delusione enorme per il risultato. Quel gol che abbiamo preso simboleggia il momento nel quale ci troviamo”. De Vrij ha perso posizioni nelle gerarchie di Inzaghi, ma l’Inter – anche per via dello scarso budget a disposizione per l’eventuale sostituto – vuole rinnovargli il contratto che scade a giugno. Dopo mesi di dubbi e in mancanza di offerte ‘valide’, il centrale olandese si è convinto a proseguire l’avventura in nerazzurro. Le parti vanno verso la firma di un accordo biennale da circa 4 milioni: “Questa settimana ci sarà un altro incontro – ha svelato il classe ’92 – Vediamo come andrà”.